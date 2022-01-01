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Дизельный генератор Champion DG 3600 E
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор Champion DG 3600 E
    Арт. Х21213108
    Дизельный генератор Champion DG 3600 E

      Дизельный генератор Champion DG 3600 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21213108

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		1.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор CHAMPION DG3600E оснащен колесами для удобной транспортировки. Используется как основной источник питания электрооборудования мощностью до 3 кВт. На одной заправке бака емкостью 11.5  литров генератор работает 8.5 часов непрерывно. Запуск генератора осуществляется с помощью электрического стартера.

        Преимущества 

        • Компактные размеры
        • Эксплуатация при очень низких температурах
        • Низкий уровень шума
        • Защита от перегрузок
        • Воздушное охлаждение
        • Датчик уровня масла
        • Непрерывная работа в течение 8.5 часов
        • Запуск - электростартер
        • Экономичное потребление топлива