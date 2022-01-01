Дизельный генератор Champion DG 3600 E

Преимущества

Компактные размеры

Эксплуатация при очень низких температурах

Низкий уровень шума

Защита от перегрузок

Воздушное охлаждение

Датчик уровня масла

Непрерывная работа в течение 8.5 часов

Запуск - электростартер

Экономичное потребление топлива

Дизельный генератор CHAMPION DG3600E оснащен колесами для удобной транспортировки. Используется как основной источник питания электрооборудования мощностью до 3 кВт. На одной заправке бака емкостью 11.5 литров генератор работает 8.5 часов непрерывно. Запуск генератора осуществляется с помощью электрического стартера.