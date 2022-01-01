Дизельный генератор Champion DG 3600 E
Арт. Х21213108
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|1.9
- Дизельный генератор CHAMPION DG3600E оснащен колесами для удобной транспортировки. Используется как основной источник питания электрооборудования мощностью до 3 кВт. На одной заправке бака емкостью 11.5 литров генератор работает 8.5 часов непрерывно. Запуск генератора осуществляется с помощью электрического стартера.
Преимущества
- Компактные размеры
- Эксплуатация при очень низких температурах
- Низкий уровень шума
- Защита от перегрузок
- Воздушное охлаждение
- Датчик уровня масла
- Непрерывная работа в течение 8.5 часов
- Запуск - электростартер
- Экономичное потребление топлива