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Дизельный генератор Champion DG 6500 E
5.0
1
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор Champion DG 6500 E
    Арт. Х2121398
    5.0
    1
    Дизельный генератор Champion DG 6500 E

      Дизельный генератор Champion DG 6500 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х2121398
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор CHAMPION DG6500E - - бытовое устройство, генерирующее до 5.5 кВт электрического тока для питания электрооборудования. Используется в местах с отсутствием электросети или при временных отключениях электричества. Благодаря вместительному топливному баку в сумме с экономичным двигателем, станция может проработать свыше 8 часов на одной заправке. Основные узлы агрегата смонтированы на опорах-амортизаторах, что уменьшает вибрацию при работе и, как следствие, увеличивают рабочий ресурс.

        Преимущества

        • Датчик уровня масла для своевременной дозаправки
        • Прерыватель напряжения для предотвращения короткого замыкания
        • При помощи специального рычага можно регулировать обороты двигателя
        • Опоры-амортизаторы уменьшают вибрацию во время работы, тем самым увеличивая срок службы двигателя
        • Силовая рама придает жесткость конструкции и частично защищает внутренние элементы от повреждений