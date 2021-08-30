Дизельный генератор Champion DG 6500 E
Арт. Х2121398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|1.4
- Дизельный генератор CHAMPION DG6500E - - бытовое устройство, генерирующее до 5.5 кВт электрического тока для питания электрооборудования. Используется в местах с отсутствием электросети или при временных отключениях электричества. Благодаря вместительному топливному баку в сумме с экономичным двигателем, станция может проработать свыше 8 часов на одной заправке. Основные узлы агрегата смонтированы на опорах-амортизаторах, что уменьшает вибрацию при работе и, как следствие, увеличивают рабочий ресурс.
Преимущества
- Датчик уровня масла для своевременной дозаправки
- Прерыватель напряжения для предотвращения короткого замыкания
- При помощи специального рычага можно регулировать обороты двигателя
- Опоры-амортизаторы уменьшают вибрацию во время работы, тем самым увеличивая срок службы двигателя
- Силовая рама придает жесткость конструкции и частично защищает внутренние элементы от повреждений