Дизельный генератор Champion DG 6500 E

Преимущества

Датчик уровня масла для своевременной дозаправки

Прерыватель напряжения для предотвращения короткого замыкания

При помощи специального рычага можно регулировать обороты двигателя

Опоры-амортизаторы уменьшают вибрацию во время работы, тем самым увеличивая срок службы двигателя

Силовая рама придает жесткость конструкции и частично защищает внутренние элементы от повреждений

Дизельный генератор CHAMPION DG6500E - - бытовое устройство, генерирующее до 5.5 кВт электрического тока для питания электрооборудования. Используется в местах с отсутствием электросети или при временных отключениях электричества. Благодаря вместительному топливному баку в сумме с экономичным двигателем, станция может проработать свыше 8 часов на одной заправке. Основные узлы агрегата смонтированы на опорах-амортизаторах, что уменьшает вибрацию при работе и, как следствие, увеличивают рабочий ресурс.