Дизельный генератор Champion DG 3000 E

Преимущества

Датчик уровня масла для своевременной дозаправки

Прерыватель напряжения для предотвращения короткого замыкания

При помощи специального рычага можно регулировать обороты двигателя

Опоры-амортизаторы уменьшают вибрацию во время работы, тем самым увеличивая срок службы двигателя

Силовая рама придает жесткость конструкции и частично защищает внутренние элементы от повреждений

Дизельный генератор CHAMPION DG 3000E - бытовое устройство, генерирующее до 3 кВт электрического тока для питания электрооборудования. Используется в местах с отсутствием электросети или при временных отключениях электричества. Благодаря вместительному топливному баку в сумме с экономичным двигателем, станция может проработать свыше шестнадцати часов на одной заправке при 70% нагрузке. Силовая рама придает дополнительную жесткость конструкции и частично защищает внутренние узлы от повреждений. Установка имеет две розетки 220 В и один разъем на 12 В.