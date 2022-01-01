Дизельный генератор Champion DG 6000 E

Преимущества

Компактные размеры

Эксплуатация при очень низких температурах

Низкий уровень шума

Защита от перегрузок

Воздушное охлаждение

Наличие электростартера

Экономичное потребление топлива

Дизельный генератор CHAMPION DG6000E оснащен колесами для удобной транспортировки. Двигатель внутреннего сгорания имеет воздушное охлаждение, что делает генератор износостойким. Генератор используется как резервный источник питания электрооборудования мощностью до 4.5 кВт. На одной заправке бака емкостью 11.5 литров генератор работает 6.5 часов непрерывно. Запуск генератора осуществляется с помощью ручного или электрического стартера.