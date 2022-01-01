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Дизельный генератор Champion DG 6000 E
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор Champion DG 6000 E
    Арт. Х21213100
    Дизельный генератор Champion DG 6000 E

      Дизельный генератор Champion DG 6000 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х21213100

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор CHAMPION DG6000E оснащен колесами для удобной транспортировки. Двигатель внутреннего сгорания имеет воздушное охлаждение, что делает генератор износостойким. Генератор используется как резервный источник питания электрооборудования мощностью до 4.5 кВт. На одной заправке бака емкостью 11.5  литров генератор работает 6.5 часов непрерывно. Запуск генератора осуществляется с помощью ручного или электрического стартера.

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Эксплуатация при очень низких температурах
        • Низкий уровень шума
        • Защита от перегрузок
        • Воздушное охлаждение
        • Наличие электростартера
        • Экономичное потребление топлива