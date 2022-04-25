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Генератор дизельный Champion DG 6501 E
5.0
2
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Генератор дизельный Champion DG 6501 E
    Арт. X10193103
    5.0
    2
    Генератор дизельный Champion DG 6501 E
    Генератор дизельный Champion DG 6501 E
    Генератор дизельный Champion DG 6501 E
      Генератор дизельный Champion DG 6501 E
      Генератор дизельный Champion DG 6501 E
      Генератор дизельный Champion DG 6501 E

      Генератор дизельный Champion DG 6501 E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной
      Расход топлива, л/ч
      		1.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дизельный генератор Champion DG6501E оснащается двумя розетками 220 В и выходом на 12 В, что дает возможность запитать оборудование и технику суммарной мощностью до 5 кВт. Модель является незаменимым помощником на строительной площадке, в загородном доме или гараже. Большие обрезиненные колеса и рукоятки гарантируют легкость транспортировки агрегата. Специальные опоры служат для дополнительной устойчивости во время работы. Все элементы управления (вольтметр, замок зажигания, выключатель сети) располагаются в одном месте и способствуют удобству эксплуатации. Рама надежно защищает узлы и детали генератора от механических повреждений. Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением обеспечивает стабильную работу агрегата.

        Преимущества

        • Экономичный и надежный дизельный двигатель
        • Низкая стоимость эксплуатации и большой моторесурс
        • Датчик уровня масла с функцией аварийной остановки двигателя
        • Контроллер напряжения AVR
        • Электрический стартер для облегчения запуска
        • Встроенный вольтметр для контроля качества тока
        • Долгий срок службы
        • Защита от коррозии