Генератор дизельный Champion DG 6501 E

Дизельный генератор Champion DG6501E оснащается двумя розетками 220 В и выходом на 12 В, что дает возможность запитать оборудование и технику суммарной мощностью до 5 кВт. Модель является незаменимым помощником на строительной площадке, в загородном доме или гараже. Большие обрезиненные колеса и рукоятки гарантируют легкость транспортировки агрегата. Специальные опоры служат для дополнительной устойчивости во время работы. Все элементы управления (вольтметр, замок зажигания, выключатель сети) располагаются в одном месте и способствуют удобству эксплуатации. Рама надежно защищает узлы и детали генератора от механических повреждений. Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением обеспечивает стабильную работу агрегата.



Преимущества