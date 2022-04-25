Генератор дизельный Champion DG 6501 E
Арт. X10193103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной
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Расход топлива, л/ч
|1.7
- Дизельный генератор Champion DG6501E оснащается двумя розетками 220 В и выходом на 12 В, что дает возможность запитать оборудование и технику суммарной мощностью до 5 кВт. Модель является незаменимым помощником на строительной площадке, в загородном доме или гараже. Большие обрезиненные колеса и рукоятки гарантируют легкость транспортировки агрегата. Специальные опоры служат для дополнительной устойчивости во время работы. Все элементы управления (вольтметр, замок зажигания, выключатель сети) располагаются в одном месте и способствуют удобству эксплуатации. Рама надежно защищает узлы и детали генератора от механических повреждений. Одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением обеспечивает стабильную работу агрегата.
Преимущества
- Экономичный и надежный дизельный двигатель
- Низкая стоимость эксплуатации и большой моторесурс
- Датчик уровня масла с функцией аварийной остановки двигателя
- Контроллер напряжения AVR
- Электрический стартер для облегчения запуска
- Встроенный вольтметр для контроля качества тока
- Долгий срок службы
- Защита от коррозии