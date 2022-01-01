Дизельный генератор АД-100С-Т400-1РМ19
Арт. ЦЕНТРСКЛАД10110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Расход топлива, л/ч
|20
- Дизельная электростанция ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 000198 оборудована экономичным двигателем и топливным баком на 245 литров. Генератор применяется в качестве резервного или основного источника электропитания в дачных поселках, на различных предприятиях и строительных объектах. Все электрические узлы установки базируются внутри металлического шкафа, который запирается на ключ.
Преимущества
- Жидкостное охлаждение
- Возможность проводить производить такелажные работы без дополнительных приспособлений
- Мощный двигатель
- Прочная рама
- Наличие электростартера
- Продолжительная работа без дозаправки
- Интуитивно понятное управление