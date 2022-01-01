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Дизельный генератор АД-100С-Т400-1РМ19
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор АД-100С-Т400-1РМ19
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД10110
    Дизельный генератор АД-100С-Т400-1РМ19

      Дизельный генератор АД-100С-Т400-1РМ19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД10110

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельная электростанция ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 000198 оборудована экономичным двигателем и топливным баком на 245 литров. Генератор применяется в качестве резервного или основного источника электропитания в дачных поселках, на различных предприятиях и строительных объектах. Все электрические узлы установки базируются внутри металлического шкафа, который запирается на ключ.

        Преимущества

        • Жидкостное охлаждение
        • Возможность проводить производить такелажные работы без дополнительных приспособлений
        • Мощный двигатель
        • Прочная рама
        • Наличие электростартера
        • Продолжительная работа без дозаправки
        • Интуитивно понятное управление