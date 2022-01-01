Дизельный генератор АД-100С-Т400-1РМ19

Преимущества

Жидкостное охлаждение

Возможность проводить производить такелажные работы без дополнительных приспособлений

Мощный двигатель

Прочная рама

Наличие электростартера

Продолжительная работа без дозаправки

Интуитивно понятное управление

Дизельная электростанция ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 000198 оборудована экономичным двигателем и топливным баком на 245 литров. Генератор применяется в качестве резервного или основного источника электропитания в дачных поселках, на различных предприятиях и строительных объектах. Все электрические узлы установки базируются внутри металлического шкафа, который запирается на ключ.