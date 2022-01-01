Генератор Silentstar 6500DTYN

Преимущества

Четырехтактный дизельный двигатель Yanmar L100AE (Япония). Имеет систему прямого впрыска, которая снижает расход топлива и повышает эффективность его сгорания. За счет применения ряда инноваций в конструкции, двигатель обладает сниженным уровнем шума и работает плавно, без вибрации

Силовая установка Sincro ET (Италия). Трехфазная щеточная синхронная саморегулирующаяся силовая установка от компании Sincro, специализирующейся на производстве синхронных альтернаторов, сварочных и работающих от ВОМ, для бытовых целей, а также судовой, военной, нефтяной, телекоммуникационной отраслей. Мировой лидер, постоянно инвестирующий в собственные разработки и исследования, внедрение инновационных технологий, повышение качества своей продукции, имеющий передовую систему контроля на всех этапах производства, создает оборудование высокой надежности, с длительным сроком службы, даже если условия работы не самые благоприятные. Колебания напряжения установок составляют не более 5%, а пусковые перегрузки могут в 3-4 раза превышать номинал в течение около 1 секунды

Электростартер, сухозаряженный аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск генераторной установки

Автоматический запуск. Специально разработанный, простой в управлении программируемый электронный блок автозапуска позволяет подключать генераторную установку к электрической сети коттеджа или небольшого производства и обеспечивать непрерывное энергоснабжение полностью в автоматическом режиме

Группа автоматических предохранителей. Выполняет функцию оперативной защиты всех цепей генератора при перегрузках и замыканиях

Две однофазных и одна трехфазная розетка: 1 влагозащищенная SHUKO 230V - 10A, 1 влагозащищенная Евророзетка 230V - 16A, 1 трефазная 16А. Разъемы защищены термическим предохранителем

Шумопоглощающий корпус с двухслойными панелями. Снижает уровень шума от работы генератора, позволяет использовать устройство на улице при любой погоде. Корпус окрашен специальной эмалью для придания стойкости к коррозии и механическим воздействиям

Автоматическая система остановкию. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки

Возможность подсоединить сварочный аппарат максимального тока 110 А

Дизельный генератор Caiman SILENTSTAR 6500D TYN в шумозащитном корпусе используется в качестве резервного источника электропитания стационарного расположения. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.