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Генератор Silentstar 6500DTYN
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Дизельные генераторы
    Генератор Silentstar 6500DTYN
    Арт. 1128722
    Генератор Silentstar 6500DTYN

      Генератор Silentstar 6500DTYN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128722

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор Caiman SILENTSTAR 6500D TYN в шумозащитном корпусе используется в качестве резервного источника электропитания стационарного расположения. Данная модель снабжена большим топливным баком, который обеспечит длительный интервал работы без дозаправки топливом.

        Преимущества

        • Четырехтактный дизельный двигатель Yanmar L100AE (Япония). Имеет систему прямого впрыска, которая снижает расход топлива и повышает эффективность его сгорания. За счет применения ряда инноваций в конструкции, двигатель обладает сниженным уровнем шума и работает плавно, без вибрации
        • Силовая установка Sincro ET (Италия). Трехфазная щеточная синхронная саморегулирующаяся силовая установка от компании Sincro, специализирующейся на производстве синхронных альтернаторов, сварочных и работающих от ВОМ, для бытовых целей, а также судовой, военной, нефтяной, телекоммуникационной отраслей. Мировой лидер, постоянно инвестирующий в собственные разработки и исследования, внедрение инновационных технологий, повышение качества своей продукции, имеющий передовую систему контроля на всех этапах производства, создает оборудование высокой надежности, с длительным сроком службы, даже если условия работы не самые благоприятные. Колебания напряжения установок составляют не более 5%, а пусковые перегрузки могут в 3-4 раза превышать номинал в течение около 1 секунды
        • Электростартер, сухозаряженный аккумулятор в комплекте. Существенно облегчает запуск генераторной установки
        • Автоматический запуск. Специально разработанный, простой в управлении программируемый электронный блок автозапуска позволяет подключать генераторную установку к электрической сети коттеджа или небольшого производства и обеспечивать непрерывное энергоснабжение полностью в автоматическом режиме
        • Группа автоматических предохранителей. Выполняет функцию оперативной защиты всех цепей генератора при перегрузках и замыканиях
        • Две однофазных и одна трехфазная розетка: 1 влагозащищенная SHUKO 230V - 10A, 1 влагозащищенная Евророзетка 230V - 16A, 1 трефазная 16А. Разъемы защищены термическим предохранителем
        • Шумопоглощающий корпус с двухслойными панелями. Снижает уровень шума от работы генератора, позволяет использовать устройство на улице при любой погоде. Корпус окрашен специальной эмалью для придания стойкости к коррозии и механическим воздействиям
        • Автоматическая система остановкию. Не допускает запуск двигателя без масла. Останавливает работу генератора при снижении уровня масла в двигателе до критического, обеспечивает защиту от поломки
        • Возможность подсоединить сварочный аппарат максимального тока 110 А