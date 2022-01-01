Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
Арт. ЦЕНТРСКЛАД10102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|3
- Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РМ13 - это трёхфазная дизельная электростанция на базе новых высокотехнологичных двигателей "TSS Diesel".
Преимущества• Крайне низкая стоимость вырабатываемой электроэнергии
• Поставляется в полностью заправленном состоянии
• Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
• Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
• Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров
• Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
• Используются надёжные и проверенные двигатели TSS Diesel с превосходными наборами характеристик
• Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации