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Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД10102
    Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
    Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
    Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
    Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
      Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
      Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
      Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13
      Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13

      Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД10102

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РМ13 - это трёхфазная дизельная электростанция на базе новых высокотехнологичных двигателей "TSS Diesel".

        Преимущества

        • Крайне низкая стоимость вырабатываемой электроэнергии
        • Поставляется в полностью заправленном состоянии
        • Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива
        • Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания
        • Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров
        • Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта
        • Используются надёжные и проверенные двигатели TSS Diesel с превосходными наборами характеристик
        • Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации