Дизельный генератор АД-10С-Т400-1РМ13

Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РМ13 - это трёхфазная дизельная электростанция на базе новых высокотехнологичных двигателей "TSS Diesel". Преимущества • Крайне низкая стоимость вырабатываемой электроэнергии

• Поставляется в полностью заправленном состоянии

• Полная адаптация к качеству российского дизельного топлива

• Высокая ремонтопригодность и простота обслуживания

• Доступность расходных материалов и запчастей в сети дилеров и сервисных центров

• Моторесурс дизель-генератора составляет 8000 часов до капитального ремонта

• Используются надёжные и проверенные двигатели TSS Diesel с превосходными наборами характеристик

• Возможность оборудования системами автозапуска (АВР) или синхронизации



