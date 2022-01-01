Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РМ11

Дизельный генератор ТСС АД-10С-Т400-1РКМ11 в шумозащитном кожухе 027893 обладает высокой мощностью. Специальная конструкция двигателя облегчает выработку электроэнергии: для получения одного киловатта требуется меньше топлива. Общие параметры генератора сведены к оптимуму: объем двигателя и расход топлива идеальны для объема бака. Это исключает возникновения перерасхода или быстрое опустошение бака. Точный подбор параметров облегчает работу генератора в любых условиях в качестве основного или альтернативного источника энергии. Модель оснащена специальным шумозащитным корпусом. Он снижает громкость работы двигателя и позволяет эксплуатировать генератор в закрытом помещении без избыточной нагрузки. Корпус окрашен порошком и не подвержен коррозии.

Преимущества