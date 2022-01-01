Дизель генератор TSS SDG 10000EHS3
Арт. tss_2202852
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизельный генератор ТСС SDG 10000EH3 077003 служит в качестве источника энергоснабжения для бытовых приборов или высокомощного силового оборудования. Установка широко применяется во время проведения ремонтно-строительных работ. Колесная база обеспечивает быстрое и легкое перемещение агрегата по рабочей площадке. Есть возможность подключения блока автоматического запуска двигателя, для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование.
Преимущества
- Счетчик моточасов
- Автоматическая регулировка выходного напряжения
- Металлический топливный бак с указателем уровня топлива
- Колеса для мобильности