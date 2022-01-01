Дизельный генератор АД-50С-Т400-1РМ19
Арт. ЦЕНТРСКЛАД10107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|электрический
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Расход топлива, л/ч
|10.1
- Дизельная электростанция ТСС АД-50С-Т400-1РМ19 000204 широко используется на производственных предприятиях и крупных стройплощадках для резервного электропитания профессионального оборудования с потребляемой мощностью не более 55 кВт. Наличие электростартера обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя, а эффективное жидкостное охлаждение предотвращает его перегрев. Одними из главных преимуществ данной станции являются функциональное микропроцессорное управление, экономичный двигатель, низкий уровень шума и вибраций.
Преимущества
- Экономичный дизельный двигатель
- Низкий уровень вредных выбросов
- Защита от перегрузки
- Наличие электростартера
- Топливный бак на 160 литров
- Жидкостное охлаждение