Дизельный генератор АД-50С-Т400-1РМ19

Преимущества

Экономичный дизельный двигатель

Низкий уровень вредных выбросов

Защита от перегрузки

Наличие электростартера

Топливный бак на 160 литров

Жидкостное охлаждение

Дизельная электростанция ТСС АД-50С-Т400-1РМ19 000204 широко используется на производственных предприятиях и крупных стройплощадках для резервного электропитания профессионального оборудования с потребляемой мощностью не более 55 кВт. Наличие электростартера обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя, а эффективное жидкостное охлаждение предотвращает его перегрев. Одними из главных преимуществ данной станции являются функциональное микропроцессорное управление, экономичный двигатель, низкий уровень шума и вибраций.