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Дизельный генератор АД-50С-Т400-1РМ19
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Дизельные генераторы
    Дизельный генератор АД-50С-Т400-1РМ19
    Арт. ЦЕНТРСКЛАД10107
    Дизельный генератор АД-50С-Т400-1РМ19

      Дизельный генератор АД-50С-Т400-1РМ19

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. ЦЕНТРСКЛАД10107

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		10.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельная электростанция ТСС АД-50С-Т400-1РМ19 000204 широко используется на производственных предприятиях и крупных стройплощадках для резервного электропитания профессионального оборудования с потребляемой мощностью не более 55 кВт. Наличие электростартера обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя, а эффективное жидкостное охлаждение предотвращает его перегрев. Одними из главных преимуществ данной станции являются функциональное микропроцессорное управление, экономичный двигатель, низкий уровень шума и вибраций.

        Преимущества

        • Экономичный дизельный двигатель
        • Низкий уровень вредных выбросов
        • Защита от перегрузки
        • Наличие электростартера
        • Топливный бак на 160 литров
        • Жидкостное охлаждение