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Дизель генератор TSS SDG 5000EH
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Дизельные генераторы
    Дизель генератор TSS SDG 5000EH
    Арт. tss_2202911
    Дизель генератор TSS SDG 5000EH

      Дизель генератор TSS SDG 5000EH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202911

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Вид топлива
      		дизель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизель генератор с максимальной мощностью 5.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электрогенератор дизельный 5 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

        Преимущества

        • Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
        • Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
        • Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы(моточасы) дизельного генератора, напряжение, частота тока)
        • Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам
        • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
        • Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 9 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
        • Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа