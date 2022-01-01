Дизель генератор TSS SDG 5000EH

Дизель генератор с максимальной мощностью 5.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электрогенератор дизельный 5 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.

Преимущества