Дизель генератор TSS SDG 5000EH
Арт. tss_2202911
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|дизель
Дизель генератор с максимальной мощностью 5.5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента. Электрогенератор дизельный 5 кВт работает на дизельном топливе(ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30.
Преимущества
- Двигатель одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
- Электронное зажигание не требует дополнительных настроек, что упрощает обслуживание двигателя в течение всего срока службы
- Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы(моточасы) дизельного генератора, напряжение, частота тока)
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 9 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа