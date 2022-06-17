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Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
    Арт. О00000013173
    5.0
    1
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
    Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р
      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р

      Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000013173
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Р 64/1/44 применяется для резервного питания бытовых приборов в случае аварийной ситуации. Агрегат оснащен четким цифровым дисплеем, который отображает основные параметры работы. Есть 2 розетки 16А с пластиковыми защитными крышками. Генератор данной модели предназначен для использования в небольших магазинах, ларьках, а также в гараже, на даче.

        Преимущества

        • Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Р 64/1/44 имеет увеличенный ресурс двигателя
        • Быстрый запуск двигателя через ручной стартер
        • Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах
        • Низкий уровень шума
        • Небольшой вес и размеры
        • Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций
        • Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата
        • Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс
        • Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях
        • Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива
        • Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества