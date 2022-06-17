Бензиновый генератор Ресанта БГ 4000 Р

Преимущества

Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Р 64/1/44 имеет увеличенный ресурс двигателя

Быстрый запуск двигателя через ручной стартер

Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах

Низкий уровень шума

Небольшой вес и размеры

Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций

Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата

Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс

Ручной стартер обеспечивает возможность запуска в любых условиях

Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива

Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества

Электрогенератор Ресанта БГ 4000 Р 64/1/44 применяется для резервного питания бытовых приборов в случае аварийной ситуации. Агрегат оснащен четким цифровым дисплеем, который отображает основные параметры работы. Есть 2 розетки 16А с пластиковыми защитными крышками. Генератор данной модели предназначен для использования в небольших магазинах, ларьках, а также в гараже, на даче.