Бензиновый генератор Ресанта БГ 8000 Э
Арт. О00000013175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Электрогенератор Ресанта БГ 8000 Э 64/1/48 представляет собой устройство, применяемое в качестве резервного источника питания в случае аварийных ситуаций центральной сети. Агрегат имеет высокий КПД, отличается простотой эксплуатации и обслуживания. Генератор имеет компактный корпус с металлической рамой, которая защищает от вибраций во время работы. Также данная модель оснащена четким цифровым дисплеем. Есть 2 розетки на 16А и 1 на 32А.
Преимущества
- Электрогенератор Ресанта БГ 8000 Э 64/1/48 имеет увеличенный ресурс двигателя
- Быстрый запуск двигателя через электростартер
- Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах
- Низкий уровень шума
- Небольшой вес и размеры
- Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций
- Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата
- Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс
- Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива
- Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества