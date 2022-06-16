Бензиновый генератор Ресанта БГ 8000 Э

Преимущества

Электрогенератор Ресанта БГ 8000 Э 64/1/48 имеет увеличенный ресурс двигателя

Быстрый запуск двигателя через электростартер

Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах

Низкий уровень шума

Небольшой вес и размеры

Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций

Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата

Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс

Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива

Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества

Электрогенератор Ресанта БГ 8000 Э 64/1/48 представляет собой устройство, применяемое в качестве резервного источника питания в случае аварийных ситуаций центральной сети. Агрегат имеет высокий КПД, отличается простотой эксплуатации и обслуживания. Генератор имеет компактный корпус с металлической рамой, которая защищает от вибраций во время работы. Также данная модель оснащена четким цифровым дисплеем. Есть 2 розетки на 16А и 1 на 32А.