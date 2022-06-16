Бензиновый генератор Ресанта БГ 6500 Э
Арт. О00000013255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Стартер
|ручной, электрический
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Вид топлива
|бензин
- Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Э 64/1/46 представляет собой силовую технику, предназначенную для эксплуатации как резервный источник питания. Устройство имеет высокие показатели мощности и КПД. Работает на бензине. Генератор оснащен двумя розетками на 16 А, 1 розеткой на 32 А, а также цифровым дисплеем, который отображает главные параметры работы агрегата. Идеален для использования в небольших магазинах, ларьках, а также в гараже, на даче.
Преимущества
- Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Э 64/1/46 имеет увеличенный ресурс двигателя
- Быстрый запуск двигателя через электростартер
- Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах
- Низкий уровень шума
- Небольшой вес и размеры
- Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций
- Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата
- Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс
- Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива
- Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества