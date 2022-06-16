Бензиновый генератор Ресанта БГ 6500 Э

Преимущества

Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Э 64/1/46 имеет увеличенный ресурс двигателя

Быстрый запуск двигателя через электростартер

Бюджетный вариант генератора при хороших параметрах

Низкий уровень шума

Небольшой вес и размеры

Защита от перегруза и недостатка масла позволяют увеличить срок службы и предохраняет от непредвиденных ситуаций

Антивибрационная система позволяет снизить вибрацию и повысить устойчивость аппарата

Система регулировки оборотов позволяет экономить топливо и ресурс

Керамическое напыление на поршне позволяет избежать преждевременного износа и образование нагара от плохого топлива

Медная обмотка альтернатора позволяет производить электричество высокого качества

Электрогенератор Ресанта БГ 6500 Э 64/1/46 представляет собой силовую технику, предназначенную для эксплуатации как резервный источник питания. Устройство имеет высокие показатели мощности и КПД. Работает на бензине. Генератор оснащен двумя розетками на 16 А, 1 розеткой на 32 А, а также цифровым дисплеем, который отображает главные параметры работы агрегата. Идеален для использования в небольших магазинах, ларьках, а также в гараже, на даче.