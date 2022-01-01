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Электростанция цифровая TI 700
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Бензиновые генераторы
    Электростанция цифровая TI 700
    Арт. fubag_626
    Электростанция цифровая TI 700
    Электростанция цифровая TI 700
    Электростанция цифровая TI 700
    Электростанция цифровая TI 700
      Электростанция цифровая TI 700
      Электростанция цифровая TI 700
      Электростанция цифровая TI 700
      Электростанция цифровая TI 700

      Электростанция цифровая TI 700

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. fubag_626

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной
      Вид топлива
      		бензин
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инверторный генератор Fubag TI 700 хорошо себя зарекомендовал на строительных объектах и в качестве аварийного источника электроснабжения на даче, дальней поездке или на рыбалке. Высокоэффективная система воздушного охлаждения защищает двигатель бензогенератора Fubag TI 700 от перегрева, а встроенный автоматический декомпрессор облегчает запуск. Небольшой вес и компактность бензиновой электростанции Fubag TI 700 позволяют перевозить электростанцию в багажнике легкового автомобиля. Генератор оснащен системой комплексной защиты от короткого замыкания, превышения допустимой нагрузки и критического снижения уровня масла.

        Преимущества

        • При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
        • Пластиковая крышка с пружиной надежно защищает розетку от попадания влаги и пыли
        • Для удобства транспортировки крышка бензобака оборудована клапаном, предотвращающим выливание бензина
        • Удобное расположение крышки масляного картера
        • Вес станции - всего 11 кг, что делает ее транспортировку простой и легкой. Удобная ручка позволяет без труда переносить станцию