Электростанция цифровая TI 700

Высокоэффективная система воздушного охлаждения защищает двигатель бензогенератора Fubag TI 700 от перегрева, а встроенный автоматический декомпрессор облегчает запуск. Небольшой вес и компактность бензиновой электростанции Fubag TI 700 позволяют перевозить электростанцию в багажнике легкового автомобиля. Генератор оснащен системой комплексной защиты от короткого замыкания, превышения допустимой нагрузки и критического снижения уровня масла.

Преимущества

Инверторный генератор Fubag TI 700 хорошо себя зарекомендовал на строительных объектах и в качестве аварийного источника электроснабжения на даче, дальней поездке или на рыбалке.