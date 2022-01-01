Электростанция цифровая TI 700
Арт. fubag_626
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Стартер
|ручной
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Вид топлива
|бензин
- Инверторный генератор Fubag TI 700 хорошо себя зарекомендовал на строительных объектах и в качестве аварийного источника электроснабжения на даче, дальней поездке или на рыбалке. Высокоэффективная система воздушного охлаждения защищает двигатель бензогенератора Fubag TI 700 от перегрева, а встроенный автоматический декомпрессор облегчает запуск. Небольшой вес и компактность бензиновой электростанции Fubag TI 700 позволяют перевозить электростанцию в багажнике легкового автомобиля. Генератор оснащен системой комплексной защиты от короткого замыкания, превышения допустимой нагрузки и критического снижения уровня масла.
Преимущества
- При неполной загрузке станцию можно переключить в экономичный режим работы. Это снижает расход топлива до 40%
- Пластиковая крышка с пружиной надежно защищает розетку от попадания влаги и пыли
- Для удобства транспортировки крышка бензобака оборудована клапаном, предотвращающим выливание бензина
- Удобное расположение крышки масляного картера
- Вес станции - всего 11 кг, что делает ее транспортировку простой и легкой. Удобная ручка позволяет без труда переносить станцию