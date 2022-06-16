Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60
5.0
2
14 590 ₽
21 590 ₽
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60
    Арт. Ю00000027030
    5.0
    2
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60

      Газовая тепловая пушка Ballu BHG 60

      • -7 000 ₽
      14 590 ₽
      21 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000027030
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		5
      Все характеристики
      • -7 000 ₽
      14 590 ₽
      21 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовые тепловые пушки BALLU серии BHG-60 – это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствительны к резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. Металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве.

        Преимущества

        • Мощный направленный поток горячего воздуха
        • Высокий уровень КПД, близкий к 100%
        • Бездымное сгорание топлива
        • Удобный и надежный пьезорозжиг
        • Плавная регулировка мощности 70-100%
        • Камера сгорания из нержавеющей стали
        • Удобная ручка для транспортировки
        • Армированный газовый шланг 2м с редуктором давления в комплекте
        • Долговечное антикоррозийное покрытие корпуса
        • Защитная термопара
        • Биметаллический предохранитель
        • Автоматическое прекращение подачи газа при отсутствии электропитания
        • При устранении причин срабатывания системы безопасности, автоматическая подача газа не производится
        • Отсекатель из жаростойкой стали с мелкими отверстиями (диаметром 1мм) предотвращает воспламенение внутри горелки при сниженном давлении газа