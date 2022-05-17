Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40
Арт. 704237129
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Давление газа, бар
|1.5
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|3.3
- Газовые тепловые пушки BALLU серии BHG-40 – это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствительны к резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. Металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве.
Преимущества
- Мощный направленный поток горячего воздуха
- Высокий уровень КПД, близкий к 100%
- Бездымное сгорание топлива
- Удобный и надежный пьезорозжиг
- Плавная регулировка мощности 70-100%
- Камера сгорания из оцинкованной стали
- Удобная ручка для транспортировки
- Армированный газовый шланг 2м с редуктором давления в комплекте
- Долговечное антикоррозийное покрытие корпуса
- Защитная термопара
- Биметаллический предохранитель
- Автоматическое прекращение подачи газа при отсутствии электропитания
- При устранении причин срабатывания системы безопасности, автоматическая подача газа не производится
- Отсекатель из жаростойкой стали с мелкими отверстиями (диаметром 1мм) предотвращает воспламенение внутри горелки при сниженном давлении газа