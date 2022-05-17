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Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40
5.0
2
10 990 ₽
16 690 ₽
Газовые тепловые пушки
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40
    Арт. 704237129
    5.0
    2
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40
    Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40
      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40

      Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40

      • -5 700 ₽
      10 990 ₽
      16 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. 704237129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Давление газа, бар
      		1.5
      Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
      		3.3
      Все характеристики
      • -5 700 ₽
      10 990 ₽
      16 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовые тепловые пушки BALLU серии BHG-40 – это мощные профессиональные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствительны к резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. Металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве.

        Преимущества

        • Мощный направленный поток горячего воздуха
        • Высокий уровень КПД, близкий к 100%
        • Бездымное сгорание топлива
        • Удобный и надежный пьезорозжиг
        • Плавная регулировка мощности 70-100%
        • Камера сгорания из оцинкованной стали
        • Удобная ручка для транспортировки
        • Армированный газовый шланг 2м с редуктором давления в комплекте
        • Долговечное антикоррозийное покрытие корпуса
        • Защитная термопара
        • Биметаллический предохранитель
        • Автоматическое прекращение подачи газа при отсутствии электропитания
        • При устранении причин срабатывания системы безопасности, автоматическая подача газа не производится
        • Отсекатель из жаростойкой стали с мелкими отверстиями (диаметром 1мм) предотвращает воспламенение внутри горелки при сниженном давлении газа