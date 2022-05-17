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Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30
    Арт. 704236134
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30
    Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30
      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30
      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30
      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30

      Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Объем бака для топлива, л
      		17
      Расход топлива, л/ч
      		2.85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-30 можно использовать для обогрева нежилых или хорошо проветриваемых помещений, временных сооружений, палаток, строительных площадок. Прочный корпус изготовлен из металла с износостойким наружным покрытием. Пушка оснащена встроенным термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру. Прорезиненные колеса и специальные поручни делают пушку мобильной. 

        Преимущества 

        • Встроенный термостат от -10°С до +45°С
        • Встроенный датчик уровня топлива
        • Встроенный фильтр грубой очистки
        • Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
        • Теплоизолированный кожух электродвигателя
        • Камера сгорания из нержавеющей стали
        • Износостойкое наружное покрытие корпуса
        • Увеличенная мощность вентилятора
        • Многоступенчатая система защиты
        • Двухэлектродная система зажигания