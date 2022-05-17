Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30

Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-30 можно использовать для обогрева нежилых или хорошо проветриваемых помещений, временных сооружений, палаток, строительных площадок. Прочный корпус изготовлен из металла с износостойким наружным покрытием. Пушка оснащена встроенным термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру. Прорезиненные колеса и специальные поручни делают пушку мобильной.

Преимущества

Встроенный термостат от -10°С до +45°С

Встроенный датчик уровня топлива

Встроенный фильтр грубой очистки

Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом

Теплоизолированный кожух электродвигателя

Камера сгорания из нержавеющей стали

Износостойкое наружное покрытие корпуса

Увеличенная мощность вентилятора

Многоступенчатая система защиты

Двухэлектродная система зажигания



