Дизельная тепловая пушка Ballu BHDP-30
Арт. 704236134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Объем бака для топлива, л
|17
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Расход топлива, л/ч
|2.85
- Дизельная пушка прямого нагрева Ballu BHDP-30 можно использовать для обогрева нежилых или хорошо проветриваемых помещений, временных сооружений, палаток, строительных площадок. Прочный корпус изготовлен из металла с износостойким наружным покрытием. Пушка оснащена встроенным термостатом, который позволяет поддерживать заданную температуру. Прорезиненные колеса и специальные поручни делают пушку мобильной.
Преимущества
- Встроенный термостат от -10°С до +45°С
- Встроенный датчик уровня топлива
- Встроенный фильтр грубой очистки
- Электронная система стабилизации пламени с фотоэлементом
- Теплоизолированный кожух электродвигателя
- Камера сгорания из нержавеющей стали
- Износостойкое наружное покрытие корпуса
- Увеличенная мощность вентилятора
- Многоступенчатая система защиты
- Двухэлектродная система зажигания