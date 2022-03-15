Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED
Арт. 704236112
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Объем бака для топлива, л
|43
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Расход топлива, л/ч
|2.45
- Тепловая пушка Master B100 CED — мощный отопительный агрегат, работающий как на дизельном топливе, так и керосине. Она предназначается для основного и дополнительного обогрева хорошо проветриваемых помещений или открытых площадок. Тепловая пушка Master B100 комплектуется 43-литровым баком, благодаря чему длительное время может работать на одной заправке. Прибор питается от однофазной электросети, при необходимости к нему можно подключить комнатный термостат, позволяющий автоматически поддерживать на объекте необходимый температурный режим.
Преимущества
- Конструктивные детали не подвергаются разрушению от коррозии
- Пушка оснащена мощным вентилятором
- Корпус прибора не перегревается
- Высокий КПД и экономичная работа
- Предусмотрена возможность регулировки горелки
- Простая в использовании и обслуживании