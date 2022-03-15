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Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED
    Арт. 704236112
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED
    Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED
      Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED
      Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED

      Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236112
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Объем бака для топлива, л
      		43
      Расход топлива, л/ч
      		2.45
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка Master B100 CED — мощный отопительный агрегат, работающий как на дизельном топливе, так и керосине. Она предназначается для основного и дополнительного обогрева хорошо проветриваемых помещений или открытых площадок. Тепловая пушка Master B100 комплектуется 43-литровым баком, благодаря чему длительное время может работать на одной заправке. Прибор питается от однофазной электросети, при необходимости к нему можно подключить комнатный термостат, позволяющий автоматически поддерживать на объекте необходимый температурный режим.

        Преимущества

        • Конструктивные детали не подвергаются разрушению от коррозии
        • Пушка оснащена мощным вентилятором
        • Корпус прибора не перегревается
        • Высокий КПД и экономичная работа
        • Предусмотрена возможность регулировки горелки
        • Простая в использовании и обслуживании