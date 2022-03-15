Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED

Преимущества



Конструктивные детали не подвергаются разрушению от коррозии

Пушка оснащена мощным вентилятором

Корпус прибора не перегревается

Высокий КПД и экономичная работа

Предусмотрена возможность регулировки горелки

Простая в использовании и обслуживании

Тепловая пушка Master B100 CED — мощный отопительный агрегат, работающий как на дизельном топливе, так и керосине. Она предназначается для основного и дополнительного обогрева хорошо проветриваемых помещений или открытых площадок. Тепловая пушка Master B100 комплектуется 43-литровым баком, благодаря чему длительное время может работать на одной заправке. Прибор питается от однофазной электросети, при необходимости к нему можно подключить комнатный термостат, позволяющий автоматически поддерживать на объекте необходимый температурный режим.