Тепловая пушка Master BV 77E 4013.208

Теплогенератор Master BV 77E 4013.208
Арт. 70423644
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|36
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Расход топлива, л/ч
|1.67
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Вес, кг
|53
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Габариты, мм
|1180x410x530
- Все тепловые пушки Master (Мастер) BV 77 E, оснащены теплообменником и трубой для отвода отработанных газов, благодаря чему, в помещение подается чистый теплый воздух. Тепловая пушка Master BV 77 E обладает высокой эффективностью работы, проста в применении, а также ремонте, благодаря использованию стандартных заменяемых частей.