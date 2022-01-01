Тепловая пушка Master BV 77E 4013.208

Все тепловые пушки Master (Мастер) BV 77 E, оснащены теплообменником и трубой для отвода отработанных газов, благодаря чему, в помещение подается чистый теплый воздух. Тепловая пушка Master BV 77 E обладает высокой эффективностью работы, проста в применении, а также ремонте, благодаря использованию стандартных заменяемых частей.