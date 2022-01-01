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Тепловая пушка Master BV 77E 4013.208
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Дизельные тепловые пушки
    Теплогенератор Master BV 77E 4013.208
    Арт. 70423644
    Тепловая пушка Master BV 77E 4013.208

      Теплогенератор Master BV 77E 4013.208

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70423644

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Объем бака для топлива, л
      		36
      Расход топлива, л/ч
      		1.67
      Вес, кг
      		53
      Габариты, мм
      		1180x410x530
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Все тепловые пушки Master (Мастер) BV 77 E, оснащены теплообменником и трубой для отвода отработанных газов, благодаря чему, в помещение подается чистый теплый воздух. Тепловая пушка Master BV 77 E обладает высокой эффективностью работы, проста в применении, а также ремонте, благодаря использованию стандартных заменяемых частей.