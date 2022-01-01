Дизельная тепловая пушка Master BE100 CED 4010.537

Калорифер дизельный Master BE100 CED 4010.537
Арт. 704181
Характеристики
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Производитель
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Объем бака для топлива, л
|43
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Расход топлива, л/ч
|2.45
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Мобильность
|передвижной
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Количество режимов нагрева
|1
Описание
Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED предназначена для отопления построек и зданий объемом до 1000 куб. метров с хорошей циркуляцией воздуха. В качестве топлива используется керосин или ДТ. На приборе установлены: термостат для защиты от перегрева, система стабилизации пламени и термоизоляция электродвигателя, что обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства. Предусмотрена возможность подключения комнатного термостата, благодаря которому пушка будет работать в автономном режиме и поддерживать определенную температуру.
Преимущества
- Высокий КПД;
- Экономичность;
- Высокомощный вентилятор;
- Малые затраты электроэнергии;
- Простое техническое обслуживание;
- Система контроля пламени с фотоэлементом;
- Регулируемая горелка;
- Быстрый прогрев помещения за счет большого потока воздуха;
- Возможно подключение комнатного термостата;
- Камера сгорания из нержавеющей стали.
Комплектация
- Тележка.