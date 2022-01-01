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Дизельная тепловая пушка Master BE100 CED 4010.537
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Дизельные тепловые пушки
    Калорифер дизельный Master BE100 CED 4010.537
    Арт. 704181
    Дизельная тепловая пушка Master BE100 CED 4010.537
    Дизельная тепловая пушка Master BE100 CED 4010.537
      Дизельная тепловая пушка Master BE100 CED 4010.537
      Дизельная тепловая пушка Master BE100 CED 4010.537

      Калорифер дизельный Master BE100 CED 4010.537

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704181

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Объем бака для топлива, л
      		43
      Расход топлива, л/ч
      		2.45
      Мобильность
      		передвижной
      Количество режимов нагрева
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание

        Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED предназначена для отопления построек и зданий объемом до 1000 куб. метров с хорошей циркуляцией воздуха. В качестве топлива используется керосин или ДТ. На приборе установлены: термостат для защиты от перегрева, система стабилизации пламени и термоизоляция электродвигателя, что обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства. Предусмотрена возможность подключения комнатного термостата, благодаря которому пушка будет работать в автономном режиме и поддерживать определенную температуру.

        Преимущества

        • Высокий КПД;
        • Экономичность;
        • Высокомощный вентилятор;
        • Малые затраты электроэнергии;
        • Простое техническое обслуживание;
        • Система контроля пламени с фотоэлементом;
        • Регулируемая горелка;
        • Быстрый прогрев помещения за счет большого потока воздуха;
        • Возможно подключение комнатного термостата;
        • Камера сгорания из нержавеющей стали.

        Комплектация 

        • Тележка.