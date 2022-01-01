Дизельная тепловая пушка Master BE100 CED 4010.537

Описание

Дизельная тепловая пушка Master B 100 CED предназначена для отопления построек и зданий объемом до 1000 куб. метров с хорошей циркуляцией воздуха. В качестве топлива используется керосин или ДТ. На приборе установлены: термостат для защиты от перегрева, система стабилизации пламени и термоизоляция электродвигателя, что обеспечивает безопасную эксплуатацию устройства. Предусмотрена возможность подключения комнатного термостата, благодаря которому пушка будет работать в автономном режиме и поддерживать определенную температуру.

Преимущества

Высокий КПД;

Экономичность;

Высокомощный вентилятор;

Малые затраты электроэнергии;

Простое техническое обслуживание;

Система контроля пламени с фотоэлементом;

Регулируемая горелка;

Быстрый прогрев помещения за счет большого потока воздуха;

Возможно подключение комнатного термостата;

Камера сгорания из нержавеющей стали.

Комплектация