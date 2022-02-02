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Дизельная тепловая пушка Master B230
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Master B230
    Арт. 70423661
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Master B230

      Дизельная тепловая пушка Master B230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 70423661
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Master
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		США
      Объем бака для топлива, л
      		65
      Расход топлива, л/ч
      		5.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка Master B 230 — эффективный обогреватель, работающий на дизельном топливе или керосине. Она предназначена для использования в хорошо проветриваемых помещениях. С ее помощью можно как отапливать большие по площади объекты, так и просушивать различные строительные материалы. Тепловая пушка Master B 230 комплектуется вместительным баком, позволяющим работать на одной заправке долгое время. Безопасность оператора обеспечивается встроенной системой контроля пламени и надежной защитой от перегрева.

        Преимущества

        • Надежность, безопасность и долговечность
        • Экономичная работа на относительно недорогом топливе
        • Корпус прибора не нагревается при длительном пользовании
        • Высокая производительность
        • Использование коррозионностойких материалов для изготовления камеры сгорания
        • Возможность регулирования горелки