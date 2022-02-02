Дизельная тепловая пушка Master B230
Арт. 70423661
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|США
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Объем бака для топлива, л
|65
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Расход топлива, л/ч
|5.4
- Тепловая пушка Master B 230 — эффективный обогреватель, работающий на дизельном топливе или керосине. Она предназначена для использования в хорошо проветриваемых помещениях. С ее помощью можно как отапливать большие по площади объекты, так и просушивать различные строительные материалы. Тепловая пушка Master B 230 комплектуется вместительным баком, позволяющим работать на одной заправке долгое время. Безопасность оператора обеспечивается встроенной системой контроля пламени и надежной защитой от перегрева.
Преимущества
- Надежность, безопасность и долговечность
- Экономичная работа на относительно недорогом топливе
- Корпус прибора не нагревается при длительном пользовании
- Высокая производительность
- Использование коррозионностойких материалов для изготовления камеры сгорания
- Возможность регулирования горелки