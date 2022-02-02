Дизельная тепловая пушка Master B230

Преимущества

Надежность, безопасность и долговечность

Экономичная работа на относительно недорогом топливе

Корпус прибора не нагревается при длительном пользовании

Высокая производительность

Использование коррозионностойких материалов для изготовления камеры сгорания

Возможность регулирования горелки

Тепловая пушка Master B 230 — эффективный обогреватель, работающий на дизельном топливе или керосине. Она предназначена для использования в хорошо проветриваемых помещениях. С ее помощью можно как отапливать большие по площади объекты, так и просушивать различные строительные материалы. Тепловая пушка Master B 230 комплектуется вместительным баком, позволяющим работать на одной заправке долгое время. Безопасность оператора обеспечивается встроенной системой контроля пламени и надежной защитой от перегрева.