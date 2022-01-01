Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Neoclima PROF NPD-15
Арт. О00000024923
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Расход топлива, л/ч
|1.56
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Макс. площадь обогрева, кв.м
|150
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- Дизельная тепловая пушка Neoclima NPD-15 26797 - агрегат, рекомендуемый для обогрева складских и производственных помещений. Камера сгорания выполнена из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С. На корпусе предусмотрена рукоятка - для удобного перемещения и транспортировки пушки.
Преимущества
- Многоуровневая система контроля и защиты
- Высокий КПД работы
- Мобильность
- Класс защиты IP54
- Neoclima NPD-15 26797 имеет защиту от перегрева, контроль пламени, подачи топлива и потока воздуха
- Высокочастотный электрод не требует очистки и замены
- Увеличенный объем камеры сгорания
- Регулируемый термостат