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Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Neoclima PROF NPD-15
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Neoclima PROF NPD-15
    Арт. О00000024923
    Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Neoclima PROF NPD-15

      Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Neoclima PROF NPD-15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000024923

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Расход топлива, л/ч
      		1.56
      Макс. площадь обогрева, кв.м
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дизельная тепловая пушка Neoclima NPD-15 26797 - агрегат, рекомендуемый для обогрева складских и производственных помещений. Камера сгорания выполнена из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С. На корпусе предусмотрена рукоятка - для удобного перемещения и транспортировки пушки.

        Преимущества

        • Многоуровневая система контроля и защиты
        • Высокий КПД работы
        • Мобильность
        • Класс защиты IP54
        • Neoclima NPD-15 26797 имеет защиту от перегрева, контроль пламени, подачи топлива и потока воздуха
        • Высокочастотный электрод не требует очистки и замены
        • Увеличенный объем камеры сгорания
        • Регулируемый термостат