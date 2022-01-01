Тепловая дизельная пушка прямого нагрева Neoclima PROF NPD-15

Преимущества

Многоуровневая система контроля и защиты

Высокий КПД работы

Мобильность

Класс защиты IP54

Neoclima NPD-15 26797 имеет защиту от перегрева, контроль пламени, подачи топлива и потока воздуха

Высокочастотный электрод не требует очистки и замены

Увеличенный объем камеры сгорания

Регулируемый термостат

Дизельная тепловая пушка Neoclima NPD-15 26797 - агрегат, рекомендуемый для обогрева складских и производственных помещений. Камера сгорания выполнена из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С. На корпусе предусмотрена рукоятка - для удобного перемещения и транспортировки пушки.