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Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000
1.0
1
5 390 ₽
Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000
    Арт. 704305218
    1.0
    1
    Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000
    Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000
    Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000
      Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000
      Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000
      Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000

      Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000

      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 704305218
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		460х400х100
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Да
      Все характеристики
      5 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000 предназначен для обогрева помещений для создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. Сфера применения включает в себя городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы и другие типы помещений.

        Преимущества

        • Выразительный индивидуальный стиль, созданный итальянским дизайн-бюро
        • Высоконадежный электронный термостат (для BEC/EZE)
        • Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
        • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
        • Воздухозаборник увеличенной площади Intake
        • Режим полной и половинной мощности
        • Функция Auto Restart. Позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
        • Функция родительский контроль (блокировка управления)
        • Датчик защиты от перегрева
        • Покрытие задней крышки Anti Dirt
        • Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact
        • Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения
        • Датчик защиты от опрокидывания
        • Простота управления
        • Брызгозащитное исполнение IP24