Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000
Арт. 704305218
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|460х400х100
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Да
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- Электрический конвектор Ballu Enzo BEC/EZER-1000 предназначен для обогрева помещений для создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни. Сфера применения включает в себя городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы и другие типы помещений.
Преимущества
- Выразительный индивидуальный стиль, созданный итальянским дизайн-бюро
- Высоконадежный электронный термостат (для BEC/EZE)
- Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force
- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
- Воздухозаборник увеличенной площади Intake
- Режим полной и половинной мощности
- Функция Auto Restart. Позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек
- Функция родительский контроль (блокировка управления)
- Датчик защиты от перегрева
- Покрытие задней крышки Anti Dirt
- Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact
- Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения
- Датчик защиты от опрокидывания
- Простота управления
- Брызгозащитное исполнение IP24