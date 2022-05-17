Комплект универсальных ножек Ballu к конвекторам PLX
Арт. 70424023
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|комплект ножек для конвектора
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Предназначение по технике
|для конвекторов
- Комплект шасси BFT/EVU Ballu используются для напольной установки конвекторов Ballu серии Evolution Transformer Eco.
Технология Easy Click позволяет закрепить шасси к конвектору одним движением.
Конструкция шасси разработана так, чтобы не перекрывать забор воздуха в конвекторе.
Преимущества
- Длительный срок службы
- Надежность