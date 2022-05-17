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Комплект универсальных ножек Ballu к конвекторам PLX
5.0
2
200 ₽
Комплектующие для теплового оборудования
    Комплект универсальных ножек Ballu к конвекторам PLX
    Арт. 70424023
    5.0
    2

      Комплект универсальных ножек Ballu к конвекторам PLX

      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70424023
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Тип оборудования
      		комплект ножек для конвектора
      Предназначение по технике
      		для конвекторов
      Все характеристики
      200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект шасси BFT/EVU Ballu используются для напольной установки конвекторов Ballu серии Evolution Transformer Eco.
        Технология Easy Click позволяет закрепить шасси к конвектору одним движением.
        Конструкция шасси разработана так, чтобы не перекрывать забор воздуха в конвекторе.

        Преимущества

        • Длительный срок службы
        • Надежность