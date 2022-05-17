Комплект универсальных ножек Ballu к конвекторам PLX

Преимущества

Длительный срок службы

Надежность

Комплект шасси BFT/EVU Ballu используются для напольной установки конвекторов Ballu серии Evolution Transformer Eco.Технология Easy Click позволяет закрепить шасси к конвектору одним движением.Конструкция шасси разработана так, чтобы не перекрывать забор воздуха в конвекторе.