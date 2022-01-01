Электрический конвектор Ballu BEC/HMM-1000

Преимущества

Аэродинамический корпус

Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force

Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow

Воздухозаборник увеличенной площади Intake

Режим полной и половинной мощности

Датчик защиты от перегрева

Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact

Ножки с колесиками для напольной установки и непринужденного перемещения

Датчик защиты от опрокидывания

Простота управления

Брызгозащитное исполнение IP24

Конвектор Ballu BEC/HMM-1000 оснащен широким основанием и плавным сужением в верхней части, что позволило усилить скорость конвекции и повысить эффективность обогрева помещения. Данная модель имеет монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G Force. Элементы для настенной и напольной установки входят в комплект поставки конвектора.