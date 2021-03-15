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Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
4.7
53
4 590 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
Арт. О00000006447
4.7
53
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
  • Персональная скидка
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000

Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000

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4 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000006447
4.7
53

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Габариты, мм
595х400х84
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электроконвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 идеален для маленьких комнат жилого и трудового назначения. Он способен отапливать помещения куда эффективнее, и быстрее, потому что имеет монолитный элемент нагрева, занимающий гораздо большую площадь по сравнению с другими обогревателями. При всей своей мощности, напольный конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 остался компактным, что делает его еще более незаменимым для малогабаритных площадей. Свою наивысшую производительность обогреватель достигает в апартаментах метражом в двадцать пять квадратных метров. Благодаря изменениям в составе нагревательного блока и увеличению степени защиты, обогреватель избавился от шума при работе, перестал бояться влаги и стал намного безопаснее для прикосновений. Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 купить можно для установки как в спальне, так и в детской комнате, ведь он обогревает мягко, без угрозы пересушки воздуха.

    Преимущества конвектора Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000

    • Тихий
    • Эффективный
    • Быстрый
    • Влагостойкий
    • Безопасный

    Комплектация

    • Конвектор
    • Комплект ножек с креплениями
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
    • Упаковка