Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000

Электроконвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 идеален для маленьких комнат жилого и трудового назначения. Он способен отапливать помещения куда эффективнее, и быстрее, потому что имеет монолитный элемент нагрева, занимающий гораздо большую площадь по сравнению с другими обогревателями. При всей своей мощности, напольный конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 остался компактным, что делает его еще более незаменимым для малогабаритных площадей. Свою наивысшую производительность обогреватель достигает в апартаментах метражом в двадцать пять квадратных метров. Благодаря изменениям в составе нагревательного блока и увеличению степени защиты, обогреватель избавился от шума при работе, перестал бояться влаги и стал намного безопаснее для прикосновений. Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 купить можно для установки как в спальне, так и в детской комнате, ведь он обогревает мягко, без угрозы пересушки воздуха.

Преимущества конвектора Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000

Тихий

Эффективный

Быстрый

Влагостойкий

Безопасный

Комплектация