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Электрический конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
Арт. О00000006447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|595х400х84
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Электроконвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 идеален для маленьких комнат жилого и трудового назначения. Он способен отапливать помещения куда эффективнее, и быстрее, потому что имеет монолитный элемент нагрева, занимающий гораздо большую площадь по сравнению с другими обогревателями. При всей своей мощности, напольный конвектор Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 остался компактным, что делает его еще более незаменимым для малогабаритных площадей. Свою наивысшую производительность обогреватель достигает в апартаментах метражом в двадцать пять квадратных метров. Благодаря изменениям в составе нагревательного блока и увеличению степени защиты, обогреватель избавился от шума при работе, перестал бояться влаги и стал намного безопаснее для прикосновений. Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000 купить можно для установки как в спальне, так и в детской комнате, ведь он обогревает мягко, без угрозы пересушки воздуха.
Преимущества конвектора Ballu Solo Turbo BEC/SMT-2000
- Тихий
- Эффективный
- Быстрый
- Влагостойкий
- Безопасный
Комплектация
- Конвектор
- Комплект ножек с креплениями
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка