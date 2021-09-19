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Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
4.0
6
1 990 ₽
2 750 ₽
Конвекторы
    Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
    Арт. О00000007595
    4.0
    6
    Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
    Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
      Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
      Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000

      Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000

      • -760 ₽
      1 990 ₽
      2 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007595
      4.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		400х400х89
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      • -760 ₽
      1 990 ₽
      2 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обогреватель BALLU Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 – электрический отопительный прибор, широко используемый в квартирах и частных домах, офисах, торговых помещениях. Прибор оснащен монолитным нагревательным элементом, который имеет малые габариты и высокую эффективность. Нагревательный элемент был изготовлен в соответствии с технологией Hedgehog, благодаря чему площадь теплоотдачи и скорость нагревания воздуха увеличились на 20%. Корпус обогревателя при этом почти не нагревается, что защищает пользователя от получения ожогов. Управление прибором осуществляется механически при помощи кнопки запуска и регулятора температуры на задней панели обогревателя. В Интернет-магазине “Бигам” BALLU Camino Eco Turbo можно купить в один клик.

        Преимущества электроконвектора BALLU Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000

        • Компактный
        • Быстро нагревается
        • Оснащен датчиком защиты от перегрева
        • Механическая регулировка температуры нагрева
        • Auto Restart – сохранение настроек после отключения электроэнергии
        • Увеличенный воздухозаборник Intake
        • Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
        • Индикация включения
        • Бесшумная работа