Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
Арт. О00000007595
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Нидерланды
|
Габариты, мм
|400х400х89
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
С этим товаром смотрят
- Обогреватель BALLU Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 – электрический отопительный прибор, широко используемый в квартирах и частных домах, офисах, торговых помещениях. Прибор оснащен монолитным нагревательным элементом, который имеет малые габариты и высокую эффективность. Нагревательный элемент был изготовлен в соответствии с технологией Hedgehog, благодаря чему площадь теплоотдачи и скорость нагревания воздуха увеличились на 20%. Корпус обогревателя при этом почти не нагревается, что защищает пользователя от получения ожогов. Управление прибором осуществляется механически при помощи кнопки запуска и регулятора температуры на задней панели обогревателя. В Интернет-магазине “Бигам” BALLU Camino Eco Turbo можно купить в один клик.
Преимущества электроконвектора BALLU Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000
- Компактный
- Быстро нагревается
- Оснащен датчиком защиты от перегрева
- Механическая регулировка температуры нагрева
- Auto Restart – сохранение настроек после отключения электроэнергии
- Увеличенный воздухозаборник Intake
- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow
- Индикация включения
- Бесшумная работа