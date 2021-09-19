Электрический конвектор Ballu Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000

Обогреватель BALLU Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000 – электрический отопительный прибор, широко используемый в квартирах и частных домах, офисах, торговых помещениях. Прибор оснащен монолитным нагревательным элементом, который имеет малые габариты и высокую эффективность. Нагревательный элемент был изготовлен в соответствии с технологией Hedgehog, благодаря чему площадь теплоотдачи и скорость нагревания воздуха увеличились на 20%. Корпус обогревателя при этом почти не нагревается, что защищает пользователя от получения ожогов. Управление прибором осуществляется механически при помощи кнопки запуска и регулятора температуры на задней панели обогревателя. В Интернет-магазине “Бигам” BALLU Camino Eco Turbo можно купить в один клик.

Преимущества электроконвектора BALLU Camino Eco Turbo BEC/EMT-1000