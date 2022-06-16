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Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
5.0
1
4 041 ₽
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
    Арт. О00000013140
    5.0
    1
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
    Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000

      Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000

      4 041 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000013140
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		5.2
      Габариты, мм
      		1610x135x45
      Все характеристики
      4 041 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000 монтируется на потолок. Прибор прогревает все предметы в комнате: мебель, пол, стены, - за счет чего прогревается воздух в помещении. Корпус панели изготовлен из стали. Такой материал делает обогреватель прочным и безопасным в эксплуатации. Прибор может использоваться как для дополнительного обогрева помещения, так и для основного.

        Преимущества

        • Алюминиевая излучающая панель
        • Крышка корпуса закрывает клеммную колодку, к которой подключён кабель электропитания
        • Воздух не высушивается
        • Экономия электроэнергии
        • Естественная конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола
        • Не создает «эффекта жженого воздуха»
        • Возможно каскадное подключение нескольких приборов, при соблюдении расстояний между обогревателями не менее 10 см