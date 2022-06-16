Преимущества

Алюминиевая излучающая панель

Крышка корпуса закрывает клеммную колодку, к которой подключён кабель электропитания

Воздух не высушивается

Экономия электроэнергии

Естественная конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола

Не создает «эффекта жженого воздуха»

Возможно каскадное подключение нескольких приборов, при соблюдении расстояний между обогревателями не менее 10 см

Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000 монтируется на потолок. Прибор прогревает все предметы в комнате: мебель, пол, стены, - за счет чего прогревается воздух в помещении. Корпус панели изготовлен из стали. Такой материал делает обогреватель прочным и безопасным в эксплуатации. Прибор может использоваться как для дополнительного обогрева помещения, так и для основного.