Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000
Арт. О00000013140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|5.2
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Габариты, мм
|1610x135x45
- Инфракрасный обогреватель Ресанта ИКО-1000 монтируется на потолок. Прибор прогревает все предметы в комнате: мебель, пол, стены, - за счет чего прогревается воздух в помещении. Корпус панели изготовлен из стали. Такой материал делает обогреватель прочным и безопасным в эксплуатации. Прибор может использоваться как для дополнительного обогрева помещения, так и для основного.
Преимущества
- Алюминиевая излучающая панель
- Крышка корпуса закрывает клеммную колодку, к которой подключён кабель электропитания
- Воздух не высушивается
- Экономия электроэнергии
- Естественная конвекция (тепловое движение объемов воздуха) снижает количество пыли, поднимаемой с пола
- Не создает «эффекта жженого воздуха»
- Возможно каскадное подключение нескольких приборов, при соблюдении расстояний между обогревателями не менее 10 см