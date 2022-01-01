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Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели уличные

  • Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2: от 10
  • Место применения: открытые помещения
Найдено: 34 товара
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Инфракрасные обогреватели уличные в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 390 рублей до 999 999 рублей. В наличии более 24 наименования. Удобно использоваться на даче. Купить электрический ИК-обогреватель для улицы вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.