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Инфракрасный обогреватель Мистер ХИТ ИКО-1.0 с открытым ТЭНом
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Мистер ХИТ ИКО-1.0 с открытым ТЭНом
    Арт. 70436023
    Инфракрасный обогреватель Мистер ХИТ ИКО-1.0 с открытым ТЭНом

      Инфракрасный обогреватель Мистер ХИТ ИКО-1.0 с открытым ТЭНом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436023

      Характеристики

      Производитель
      		Мистер хит
      Вес, кг
      		2.2
      Габариты, мм
      		1240x110x70
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		10
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный высокотемпературный обогреватель с открытым ТЭНом Мистер ХИТ ИКO-1.0, предназначен для основного, дополнительного или локального обогрева жилых и производственных помещений всех типов.

        Особенности и преимущества:

        • Корпус обогревателя выполнен из металла и окрашен термостойкой порошковой эмалью. 
        • Для улучшения теплопередачи обогреватель имеет специальный рефлектор выполненный из зеркального алюминия или нержавеющей стали. 
        • Этот тип обогревателей относиться к высокотемпературным инфракрасным обогревателям, где температура излучающего элемента (ТЭНа) достигает 600 °С.
        • Штатный плавающий кронштейн обеспечивает безопасность крепления к потолку, выполненному из обычных материалов (дерево, бетон, металл). В случае использования декоративных потолочных панелей разрешается применять штатный крепеж при термостойкости материала панелей не ниже 80 °С.

        Комплектация:

        • Обогреватель.
        • Инструкция с информацией о гарантии.
        • Потолочное крепление.