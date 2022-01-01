Инфракрасный обогреватель Мистер ХИТ ИКО-1.0 с открытым ТЭНом
Арт. 70436023
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|2.2
|
Габариты, мм
|1240x110x70
|
Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|10
|
Цвет
|серый
- Инфракрасный высокотемпературный обогреватель с открытым ТЭНом Мистер ХИТ ИКO-1.0, предназначен для основного, дополнительного или локального обогрева жилых и производственных помещений всех типов.
Особенности и преимущества:
- Корпус обогревателя выполнен из металла и окрашен термостойкой порошковой эмалью.
- Для улучшения теплопередачи обогреватель имеет специальный рефлектор выполненный из зеркального алюминия или нержавеющей стали.
- Этот тип обогревателей относиться к высокотемпературным инфракрасным обогревателям, где температура излучающего элемента (ТЭНа) достигает 600 °С.
- Штатный плавающий кронштейн обеспечивает безопасность крепления к потолку, выполненному из обычных материалов (дерево, бетон, металл). В случае использования декоративных потолочных панелей разрешается применять штатный крепеж при термостойкости материала панелей не ниже 80 °С.
Комплектация:
- Обогреватель.
- Инструкция с информацией о гарантии.
- Потолочное крепление.