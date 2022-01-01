Инфракрасный обогреватель Мистер ХИТ ИКО-1.0 с открытым ТЭНом

Особенности и преимущества:

Корпус обогревателя выполнен из металла и окрашен термостойкой порошковой эмалью.

Для улучшения теплопередачи обогреватель имеет специальный рефлектор выполненный из зеркального алюминия или нержавеющей стали.

Этот тип обогревателей относиться к высокотемпературным инфракрасным обогревателям, где температура излучающего элемента (ТЭНа) достигает 600 °С.

Штатный плавающий кронштейн обеспечивает безопасность крепления к потолку, выполненному из обычных материалов (дерево, бетон, металл). В случае использования декоративных потолочных панелей разрешается применять штатный крепеж при термостойкости материала панелей не ниже 80 °С.

Комплектация:

Обогреватель.

Инструкция с информацией о гарантии.

Потолочное крепление.

Инфракрасный высокотемпературный обогреватель с открытым ТЭНом Мистер ХИТ ИКO-1.0, предназначен для основного, дополнительного или локального обогрева жилых и производственных помещений всех типов.