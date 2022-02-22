Инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-4.0
Арт. 70436039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|12.3
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Габариты, мм
|1620x450x45
- Промышленный инфракрасный обогреватель Мистер Хит ИК-4,0 относится к длинноволновому типу обогревателей. Тепло от обогревателей такого типа аналогично теплу от солнца или костра, но не содержит ультрафиолета, СВЧ и рентгеновского излучения, поэтому они безопасны и очень эффективны. Такие обогреватели используются для обогрева промышленных помещений. Они отлично подходят для обогрева складов, павильонов, цехов, теплиц, автомобильных моек и других помещений промышленного назначения. Они могут использоваться как основное отопление круглый год. Мистер Хит ИК-4,0 можно также использовать как для локального обогрева, например рабочего места в цеху, так и для обогрева всего помещения.
Преимущества
- Простой и надежный
- Эффективный и безопасный обогрев
- Обогрев больших площадей
- Мощность обогревателя - 4000 Вт
- Площадь обогрева - 40 кв.м.
- Высота установки - 3,5-5 м
- Температура поверхности - 200-270 °C