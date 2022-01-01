Фильтр 1

Инфракрасные обогреватели незаменимы как в быту, так и в промышленном использовании – в складах и на строительных объектах. Могут применяться локально и устанавливаться в помещении, где нет отопительных систем, а также подвешиваться к стенам или потолкам. Функция терморегуляции позволяет настраивать уровень нагрева.