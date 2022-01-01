Обогреватель инфракрасный газовый Caiman VAL6 GN5
Арт. 1128765
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Япония
|
Родина бренда
|Франция
|
Давление газа, бар
|0.02
|
Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|2.8
- Нагреватель газовый Caiman VAL6 GN5 работает на природном газе: в систему инфракрасного обогрева встроена газовая горелка, которая сжигает газ и выделяет при этом тепло. При помощи излучателя тепловые лучи передаются окружающим объектам. Обогреватель работает совершенно бесшумно и обеспечивает чистое горение. Эта модель может использоваться практически везде: как внутри помещений, так и снаружи, - для обогрева строительных площадок, мастерских, складов, рабочих мест, размораживания и сушки различных помещений и поверхностей, локального обогрева. Благодаря инновационному принципу, называемому «лучистое тепло», происходит не нагрев воздуха, а находящихся рядом предметов (оборудования, стен, пола, мебели, механизмов, и т.д.). При таком способе его эффективность не зависит от сквозняков и ветра, тепло распределяется плавно и в прямом направлении, не поднимаясь вверх, как горячий воздух.
Преимущества
- КПД достигает 100%. Нагреватель запускается и выключается за секунды, пика теплоотдачи достигает менее чем за минуту
- Поскольку нагреватель не имеет потерь тепла из-за необходимости прогревать воздух, он расходует меньше газа и быстрее достигает заданного уровня прогрева, чем любой другой стандартный портативный нагреватель
- Система эффективного сгорания газа производит в 10-20 раз меньше угарного газа, чем обычные тепловые пушки
- Комфортная работа без запаха, дыма, пыли и шума
- Система сжигания газа и отсутствие шумного вентилятора позволяет минимизировать уровень шума до 60 дБ
- Вертикальный угол излучающего диска регулируется до 90 градусов (его можно направить вверх)
- Воздушный термостат позволяет поддерживать постоянный уровень окружающей температуры
- Система безопасности: защита от перегрева, отключение при падении, контроль пламени (пламя-стержень)
- Давление подачи газа должно быть в пределах 1,3-1,8 кПа. Превышение максимального уровня пожаро и взрывоопасно