Обогреватель инфракрасный газовый Caiman VAL6 GN5

Преимущества

КПД достигает 100%. Нагреватель запускается и выключается за секунды, пика теплоотдачи достигает менее чем за минуту

Поскольку нагреватель не имеет потерь тепла из-за необходимости прогревать воздух, он расходует меньше газа и быстрее достигает заданного уровня прогрева, чем любой другой стандартный портативный нагреватель

Система эффективного сгорания газа производит в 10-20 раз меньше угарного газа, чем обычные тепловые пушки

Комфортная работа без запаха, дыма, пыли и шума

Система сжигания газа и отсутствие шумного вентилятора позволяет минимизировать уровень шума до 60 дБ

Вертикальный угол излучающего диска регулируется до 90 градусов (его можно направить вверх)

Воздушный термостат позволяет поддерживать постоянный уровень окружающей температуры

Система безопасности: защита от перегрева, отключение при падении, контроль пламени (пламя-стержень)

Давление подачи газа должно быть в пределах 1,3-1,8 кПа. Превышение максимального уровня пожаро и взрывоопасно

Нагреватель газовый Caiman VAL6 GN5 работает на природном газе: в систему инфракрасного обогрева встроена газовая горелка, которая сжигает газ и выделяет при этом тепло. При помощи излучателя тепловые лучи передаются окружающим объектам. Обогреватель работает совершенно бесшумно и обеспечивает чистое горение. Эта модель может использоваться практически везде: как внутри помещений, так и снаружи, - для обогрева строительных площадок, мастерских, складов, рабочих мест, размораживания и сушки различных помещений и поверхностей, локального обогрева. Благодаря инновационному принципу, называемому «лучистое тепло», происходит не нагрев воздуха, а находящихся рядом предметов (оборудования, стен, пола, мебели, механизмов, и т.д.). При таком способе его эффективность не зависит от сквозняков и ветра, тепло распределяется плавно и в прямом направлении, не поднимаясь вверх, как горячий воздух.