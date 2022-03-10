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Инфракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ
4.7
3
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Инфракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ
    Арт. 704236106
    4.7
    3
    Инфракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ

      Инфракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704236106
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Профтепло
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Объем бака для топлива, л
      		15
      Расход топлива, л/ч
      		1.98
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ифракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ 4111900 используется для обогрева больших по площади помещений, а также помещений с высокими потолками. Ручка, расположенная на корпусе, упрощает транспортировку устройства. Цвет корпуса данной тепловой пушки - оранжевый (апельсин).

        Преимущества 

        • Способ подачи топлива: компрессор
        • Данное устройство используют для отопления больших помещений и помещений с высокими потолками
        • Цвет корпуса данной пушки: оранжевый (апельсин)