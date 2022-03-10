Инфракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ
Арт. 704236106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Объем бака для топлива, л
|15
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Расход топлива, л/ч
|1.98
- Ифракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ 4111900 используется для обогрева больших по площади помещений, а также помещений с высокими потолками. Ручка, расположенная на корпусе, упрощает транспортировку устройства. Цвет корпуса данной тепловой пушки - оранжевый (апельсин).
Преимущества
- Способ подачи топлива: компрессор
- Данное устройство используют для отопления больших помещений и помещений с высокими потолками
- Цвет корпуса данной пушки: оранжевый (апельсин)