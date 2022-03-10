Инфракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ

Преимущества

Способ подачи топлива: компрессор

Данное устройство используют для отопления больших помещений и помещений с высокими потолками

Цвет корпуса данной пушки: оранжевый (апельсин)





Ифракрасная дизельная тепловая пушка Профтепло ДК-17ПЛ 4111900 используется для обогрева больших по площади помещений, а также помещений с высокими потолками. Ручка, расположенная на корпусе, упрощает транспортировку устройства. Цвет корпуса данной тепловой пушки - оранжевый (апельсин).