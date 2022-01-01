Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 EPXC, бак 58 л

Преимущества

При любых условиях серия VAL6 обладает лучшими показателями по расходу топлива

КПД достигает 100%

Нагреватель запускается и выключается за секунды, пика теплоотдачи достигает менее чем за минуту

Поскольку нагреватель не имеет потерь тепла из-за необходимости прогревать воздух, он расходует меньше топлива и быстрее достигает заданного уровня прогрева, чем любой другой стандартный портативный нагреватель

Подогреватель, встроенный в топливную систему, обеспечивает оптимальную текучесть топлива

Управление уровнем нагрева дает возможность регулировать уровень нагрева (высокий/низкий), что позволяет сделать работу нагревателя более экономичной

Встроенный термостат позволяет поддерживать постоянный уровень окружающей температуры

Нагреватель способен работать без перерыва в течение 20 часов на низком уровне нагрева и 15 часов на высоком

Цветные индикаторы на основной панели управления показывают режимы работы, а при возникновении неисправностей их возможные причины

Эффективная система сгорания не производит запаха и дыма, выхлопные газы выводятся вверх

Отсутствие шумного вентилятора принудительной подачи воздуха для нагрева делает работу нагревателя почти не слышной, без пыли и грязи

Пятиступенчатая система безопасности: защита от перегрева, отключение при падении, защита от перепада напряжения, контроль пламени, защита от включения после внезапного прерывания в подаче электроэнергии

Инфракрасный дизельный нагреватель Caiman VAL6 EPXC воплощает передовые японские технологии. Он может использоваться не только для локального обогрева помещений, машин и различных поверхностей, но также для размораживания и сушки помещений, поверхностей, аппаратуры, труб и трубопроводов, обогрева рабочих мест персонала. Это оптимальный выбор как для работ внутри помещений, так и снаружи - на фабриках, складах, стройплощадках, в мастерских и цехах. Благодаря инновационному принципу обогрева «лучистое тепло», при котором излучаемое тепло проникает не только на поверхность, но и внутрь нее подобно солнечному свету. При таком нагреве его эффективность не зависит от сквозняков и ветра, тепло распределяется плавно и в прямом направлении, не поднимаясь вверх, как горячий воздух. Излучающий диск у модели EPXC на 20% больше, поэтому инфракрасное тепло распространяется дальше и шире, по сравнению с другими моделями серии VAL6.