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Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 EPXC, бак 58 л
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Инфракрасные обогреватели
    Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 EPXC, бак 58 л
    Арт. 1128773
    Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 EPXC, бак 58 л

      Обогреватель инфракрасный дизельный Caiman VAL6 EPXC, бак 58 л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128773

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Вес, кг
      		50
      Габариты, мм
      		970х645х1235
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный дизельный нагреватель Caiman VAL6 EPXC воплощает передовые японские технологии. Он может использоваться не только для локального обогрева помещений, машин и различных поверхностей, но также для размораживания и сушки помещений, поверхностей, аппаратуры, труб и трубопроводов, обогрева рабочих мест персонала. Это оптимальный выбор как для работ внутри помещений, так и снаружи - на фабриках, складах, стройплощадках, в мастерских и цехах. Благодаря инновационному принципу обогрева «лучистое тепло», при котором излучаемое тепло проникает не только на поверхность, но и внутрь нее подобно солнечному свету. При таком нагреве его эффективность не зависит от сквозняков и ветра, тепло распределяется плавно и в прямом направлении, не поднимаясь вверх, как горячий воздух. Излучающий диск у модели EPXC на 20% больше, поэтому инфракрасное тепло распространяется дальше и шире, по сравнению с другими моделями серии VAL6.

        Преимущества

        • При любых условиях серия VAL6 обладает лучшими показателями по расходу топлива
        • КПД достигает 100%
        • Нагреватель запускается и выключается за секунды, пика теплоотдачи достигает менее чем за минуту
        • Поскольку нагреватель не имеет потерь тепла из-за необходимости прогревать воздух, он расходует меньше топлива и быстрее достигает заданного уровня прогрева, чем любой другой стандартный портативный нагреватель
        • Подогреватель, встроенный в топливную систему, обеспечивает оптимальную текучесть топлива
        • Управление уровнем нагрева дает возможность регулировать уровень нагрева (высокий/низкий), что позволяет сделать работу нагревателя более экономичной
        • Встроенный термостат позволяет поддерживать постоянный уровень окружающей температуры
        • Нагреватель способен работать без перерыва в течение 20 часов на низком уровне нагрева и 15 часов на высоком
        • Цветные индикаторы на основной панели управления показывают режимы работы, а при возникновении неисправностей их возможные причины
        • Эффективная система сгорания не производит запаха и дыма, выхлопные газы выводятся вверх
        • Отсутствие шумного вентилятора принудительной подачи воздуха для нагрева делает работу нагревателя почти не слышной, без пыли и грязи
        • Пятиступенчатая система безопасности: защита от перегрева, отключение при падении, защита от перепада напряжения, контроль пламени, защита от включения после внезапного прерывания в подаче электроэнергии