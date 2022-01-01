Особенности и преимущества:

Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на

Запатентованная форма корпуса.

Высокая степень пылевлагозащиты IP54.

Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.

Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.

Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.

Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.

Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.

Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.

Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.

Комплектация:

Обогреватель.

Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами.

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

Упаковка.

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8 используется для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Универсальные поворотные кронштейны (в комплекте поставки) дают возможность удобного монтажа и регулировки угла обогрева. Обогреватель имеет компактный корпус и стенки с увеличенными углами наклона, благодаря которым прибор под потолком визуально выглядит намного тоньше. Для дополнительного обогрева рекомендуемая площадь помещения составляет 16 м2, для основного - 8 м2.