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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
    Арт. 70436028
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8

      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436028

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Вес, кг
      		2.3
      Габариты, мм
      		130x40x1060
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		8
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8 используется для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Универсальные поворотные кронштейны (в комплекте поставки) дают возможность удобного монтажа и регулировки угла обогрева. Обогреватель имеет компактный корпус и стенки с увеличенными углами наклона, благодаря которым прибор под потолком визуально выглядит намного тоньше. Для дополнительного обогрева рекомендуемая площадь помещения составляет 16 м2, для основного - 8 м2.

        Особенности и преимущества:

        • Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на 
        • Запатентованная форма корпуса.
        • Высокая степень пылевлагозащиты IP54.
        • Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.
        • Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.
        • Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.
        • Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.
        • Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.
        • Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.
        • Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.

        Комплектация:

        • Обогреватель.
        • Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами.
        • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
        • Упаковка.