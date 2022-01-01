Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8
Арт. 70436028
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|2.3
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Габариты, мм
|130x40x1060
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|8
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Цвет
|серый
- Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-0.8 используется для локального обогрева рабочих зон в помещениях с высокими потолками или плохой теплоизоляцией, где применение обычных способов отопления малоэффективно. Универсальные поворотные кронштейны (в комплекте поставки) дают возможность удобного монтажа и регулировки угла обогрева. Обогреватель имеет компактный корпус и стенки с увеличенными углами наклона, благодаря которым прибор под потолком визуально выглядит намного тоньше. Для дополнительного обогрева рекомендуемая площадь помещения составляет 16 м2, для основного - 8 м2.
Особенности и преимущества:
- Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на
- Запатентованная форма корпуса.
- Высокая степень пылевлагозащиты IP54.
- Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.
- Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.
- Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.
- Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.
Комплектация:
- Обогреватель.
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами.
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон.
- Упаковка.