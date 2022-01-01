Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S

Преимущества

Ощущаемая тепловая мощность в 2 раза выше номинальной

Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе

Дополнительный конвективный обогрев

Увеличенный угол излучения для максимально эффективного обогрева

Стальная защитная решетка-гриль для защиты от случайного касания нагревательного элемента

Устойчивые опоры для напольного размещения

Удобная ручка для переноски обогревателя

Компактные размеры корпуса

Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-S – универсальный компактный обогреватель мощностью до 1,5 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы. Для создания комфортной температуры в помещении прибор использует систему комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева, основное действие которой распространяется на все предметы в зоне обогрева, а дополнительное достигается благодаря особой форме корпуса. Установить прибор в ударопрочном корпусе можно на съемные опоры. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест в мастерских, СТО, на стройплощадках, в подсобных помещениях, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.