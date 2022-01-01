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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
Арт. О00000022649
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Вес, кг
|2.1
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Габариты, мм
|340x390x285
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- Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-S – универсальный компактный обогреватель мощностью до 1,5 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы. Для создания комфортной температуры в помещении прибор использует систему комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева, основное действие которой распространяется на все предметы в зоне обогрева, а дополнительное достигается благодаря особой форме корпуса. Установить прибор в ударопрочном корпусе можно на съемные опоры. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест в мастерских, СТО, на стройплощадках, в подсобных помещениях, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.
Преимущества
- Ощущаемая тепловая мощность в 2 раза выше номинальной
- Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе
- Дополнительный конвективный обогрев
- Увеличенный угол излучения для максимально эффективного обогрева
- Стальная защитная решетка-гриль для защиты от случайного касания нагревательного элемента
- Устойчивые опоры для напольного размещения
- Удобная ручка для переноски обогревателя
- Компактные размеры корпуса