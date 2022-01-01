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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
3 799 ₽
5 190 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
Арт. О00000022649
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5-S

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  • -1 391 ₽
3 799 ₽
5 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000022649

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Вес, кг
2.1
Габариты, мм
340x390x285
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 391 ₽
3 799 ₽
5 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мобильный ламповый инфракрасный обогреватель BIH-LM-1.5-S – универсальный компактный обогреватель мощностью до 1,5 кВт. Обогреватель имеет 3 режима работы. Для создания комфортной температуры в помещении прибор использует систему комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева, основное действие которой распространяется на все предметы в зоне обогрева, а дополнительное достигается благодаря особой форме корпуса. Установить прибор в ударопрочном корпусе можно на съемные опоры. Идеально подходит для локального обогрева рабочих мест в мастерских, СТО, на стройплощадках, в подсобных помещениях, на малых производствах, для быстрой разморозки механизмов, трубопроводов, для осушения стен и окрашенных поверхностей.

    Преимущества

    • Ощущаемая тепловая мощность в 2 раза выше номинальной
    • Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе
    • Дополнительный конвективный обогрев
    • Увеличенный угол излучения для максимально эффективного обогрева
    • Стальная защитная решетка-гриль для защиты от случайного касания нагревательного элемента
    • Устойчивые опоры для напольного размещения
    • Удобная ручка для переноски обогревателя
    • Компактные размеры корпуса