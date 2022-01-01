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Инфракрасный обогреватель SINBO SFH 3328
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель SINBO SFH 3328
    Арт. 70436033
    Инфракрасный обогреватель SINBO SFH 3328

      Инфракрасный обогреватель SINBO SFH 3328

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436033

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Вес, кг
      		1.35
      Габариты, мм
      		860x180x90
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		28
      Цвет
      		серебристый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обогреватель Sinbo SFH 3328 может устанавливаться как на полу так и на стене, имеет возможность подключения к терморегулятору. Обогреватель абсолютно надежен, практичен и максимально экологичен в эксплуатации, отличается экономичностью и универсальностью. 

        Особенности и преимущества:

        • Новая, удобная и простая в эксплуатации модель от производителя из Турции. 
        • Такой прибор способен обогреть площадь, размером 28 квадратных метров. 
        • В комплекте с прибором поставляется удобная телескопическая подставка, благодаря которой осуществляется удобное перемещение агрегата. 
        • Управление обогревателем осуществляется с помощью специальной ручки, которая расположена на корпусе прибора. 