Инфракрасный обогреватель SINBO SFH 3328
Арт. 70436033
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.35
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Габариты, мм
|860x180x90
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|28
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Цвет
|серебристый
- Обогреватель Sinbo SFH 3328 может устанавливаться как на полу так и на стене, имеет возможность подключения к терморегулятору. Обогреватель абсолютно надежен, практичен и максимально экологичен в эксплуатации, отличается экономичностью и универсальностью.
Особенности и преимущества:
- Новая, удобная и простая в эксплуатации модель от производителя из Турции.
- Такой прибор способен обогреть площадь, размером 28 квадратных метров.
- В комплекте с прибором поставляется удобная телескопическая подставка, благодаря которой осуществляется удобное перемещение агрегата.
- Управление обогревателем осуществляется с помощью специальной ручки, которая расположена на корпусе прибора.