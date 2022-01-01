Инфракрасный обогреватель SINBO SFH 3328

Особенности и преимущества:

Новая, удобная и простая в эксплуатации модель от производителя из Турции.

Такой прибор способен обогреть площадь, размером 28 квадратных метров.

В комплекте с прибором поставляется удобная телескопическая подставка, благодаря которой осуществляется удобное перемещение агрегата.

Управление обогревателем осуществляется с помощью специальной ручки, которая расположена на корпусе прибора.

Обогреватель Sinbo SFH 3328 может устанавливаться как на полу так и на стене, имеет возможность подключения к терморегулятору. Обогреватель абсолютно надежен, практичен и максимально экологичен в эксплуатации, отличается экономичностью и универсальностью.