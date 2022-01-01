Особенности и преимущества:

Ламповый инфракрасный обогреватель подходит для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений.

Данный обогреватель может монтироваться практически на любую настенную поверхность при помощи кронштейна (входят в комплект поставки).

Кронштейн с регулировкой угла наклона.

Простой монтаж инфракрасного обогревателя Ballu BIH-LW-1.5 на стену, все необходимое в комплекте.

Удобное включение и переключение режимов работы шнуром дистанционного управления.

Индикация режима нагрева.

Мощный направленный обогрев.

Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе.

Соответствует стандартам Европейского союза.

Комплектация:

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5 подходит для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений. Можно использовать данное устройство для обогрева летних кафе, ресторанов, баров, беседок, дачных домов, гаражей, квартир. Предусмотрено три режима мощности 1500/1000/500 Вт. Кронштейн с регулировкой угла наклона входит в комплект поставки.