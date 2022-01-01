Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5
Арт. 70436084
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1.7
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Габариты, мм
|560x165x120
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|25
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Цвет
|серебристый
- Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5 подходит для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений. Можно использовать данное устройство для обогрева летних кафе, ресторанов, баров, беседок, дачных домов, гаражей, квартир. Предусмотрено три режима мощности 1500/1000/500 Вт. Кронштейн с регулировкой угла наклона входит в комплект поставки.
Особенности и преимущества:
- Ламповый инфракрасный обогреватель подходит для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений.
- Данный обогреватель может монтироваться практически на любую настенную поверхность при помощи кронштейна (входят в комплект поставки).
- Кронштейн с регулировкой угла наклона.
- Простой монтаж инфракрасного обогревателя Ballu BIH-LW-1.5 на стену, все необходимое в комплекте.
- Удобное включение и переключение режимов работы шнуром дистанционного управления.
- Индикация режима нагрева.
- Мощный направленный обогрев.
- Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе.
- Соответствует стандартам Европейского союза.
Комплектация:
- Обогреватель в сборе с кронштейном.
- Руководство по эксплуатации.
- Упаковка.