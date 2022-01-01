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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5
    Арт. 70436084
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5

      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436084

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Вес, кг
      		1.7
      Габариты, мм
      		560x165x120
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		25
      Цвет
      		серебристый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW-1.5 подходит для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений. Можно использовать данное устройство для обогрева летних кафе, ресторанов, баров, беседок, дачных домов, гаражей, квартир. Предусмотрено три режима мощности 1500/1000/500 Вт. Кронштейн с регулировкой угла наклона входит в комплект поставки.

        Особенности и преимущества:

        • Ламповый инфракрасный обогреватель подходит для обогрева как закрытых, так и полуоткрытых помещений.
        • Данный обогреватель может монтироваться практически на любую настенную поверхность при помощи кронштейна (входят в комплект поставки).
        • Кронштейн с регулировкой угла наклона.
        • Простой монтаж инфракрасного обогревателя Ballu BIH-LW-1.5 на стену, все необходимое в комплекте.
        • Удобное включение и переключение режимов работы шнуром дистанционного управления.
        • Индикация режима нагрева.
        • Мощный направленный обогрев.
        • Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе.
        • Соответствует стандартам Европейского союза.

        Комплектация:

        • Обогреватель в сборе с кронштейном.
        • Руководство по эксплуатации.
        • Упаковка.