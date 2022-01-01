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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
    Арт. 70436029
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0

      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436029

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Вес, кг
      		5
      Габариты, мм
      		130x40x1190
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		12
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-AP4-1.0 применяется для локального обогрева помещения рекомендуемой площадью до 12 кв.м. В комплект поставки входят поворотные кронштейны, они позволяют регулировать угол обогрева прибора. Обогреватель имеет высокую степень защиты IP54, это дает возможность использовать обогреватель вне помещения.

        Особенности и преимущества:

        • Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на 
        • Запатентованная форма корпуса.
        • Высокая степень пылевлагозащиты IP54.
        • Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.
        • Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.
        • Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.
        • Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.
        • Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.
        • Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.
        • Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.

        Комплектация:

        • Обогреватель.
        • Кронштейны крепления к потолку.
        • Кронштейны крепления к прибору.
        • Винт М4.
        • Шайба-гровер М4.
        • Винт М6.
        • Фланцевая гайка М6.
        • Кабель для подключения.