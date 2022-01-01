Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-AP4-1.0
Арт. 70436029
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|5
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Габариты, мм
|130x40x1190
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|12
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Цвет
|серый
- Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-AP4-1.0 применяется для локального обогрева помещения рекомендуемой площадью до 12 кв.м. В комплект поставки входят поворотные кронштейны, они позволяют регулировать угол обогрева прибора. Обогреватель имеет высокую степень защиты IP54, это дает возможность использовать обогреватель вне помещения.
Особенности и преимущества:
- Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на
- Запатентованная форма корпуса.
- Высокая степень пылевлагозащиты IP54.
- Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.
- Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.
- Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.
- Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.
- Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.
- Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.
- Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.
Комплектация:
- Обогреватель.
- Кронштейны крепления к потолку.
- Кронштейны крепления к прибору.
- Винт М4.
- Шайба-гровер М4.
- Винт М6.
- Фланцевая гайка М6.
- Кабель для подключения.