Особенности и преимущества:

Самые компактные и тонкие панельные обогреватели на

Запатентованная форма корпуса.

Высокая степень пылевлагозащиты IP54.

Долговечное анодирование 25 мкм гарантирует долговечную эффективную работу и сохраняет неизменный внешний вид.

Стальной корпус и элементы из нержавеющей стали.

Универсальные поворотные кронштейны с барашковыми метизами в комплекте.

Возможность подвеса ИК обогревателей на потолок или стену под углом с шагом в 30°.

Возможность прямого подвеса на резьбовые шпили.

Основной и дополнительный обогрев помещений, локальный обогрев жилых и рабочих зон в помещениях.

Разогрев и сушка поверхностей, материалов; очистка поверхностей ото льда и снега и поддержание их в таком состоянии.

Комплектация:

Обогреватель.

Кронштейны крепления к потолку.

Кронштейны крепления к прибору.

Винт М4.

Шайба-гровер М4.

Винт М6.

Фланцевая гайка М6.

Кабель для подключения.

Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-AP4-1.0 применяется для локального обогрева помещения рекомендуемой площадью до 12 кв.м. В комплект поставки входят поворотные кронштейны, они позволяют регулировать угол обогрева прибора. Обогреватель имеет высокую степень защиты IP54, это дает возможность использовать обогреватель вне помещения.