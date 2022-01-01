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Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
34 290 ₽
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
    Арт. О00000019746
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32

      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32

      34 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000019746

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Объем бака для топлива, л
      		56
      Расход топлива, л/ч
      		4.74
      Все характеристики
      34 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32 представляет собой функциональное оборудование, которое служит для обогрева гаражей, складских и строительных помещений. Вместительный бак и небольшой расход топлива обеспечивают до 12 часов работы без дозаправки. Для безопасности эксплуатации модель оснащена механизмами защиты от угасания пламени и от воспламенения.

        Преимущества

        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Быстрый обогрев помещения
        • Защита от угасания пламени
        • Защита от воспламенения
        • Антикоррозийное покрытие
        • Регулировка температуры
        • Световая индикация включения
        • Индикация уровня топлива