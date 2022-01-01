Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32

Преимущества

Экономичное потребление электроэнергии

Быстрый обогрев помещения

Защита от угасания пламени

Защита от воспламенения

Антикоррозийное покрытие

Регулировка температуры

Световая индикация включения

Индикация уровня топлива

Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32 представляет собой функциональное оборудование, которое служит для обогрева гаражей, складских и строительных помещений. Вместительный бак и небольшой расход топлива обеспечивают до 12 часов работы без дозаправки. Для безопасности эксплуатации модель оснащена механизмами защиты от угасания пламени и от воспламенения.