Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32
Арт. О00000019746
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Объем бака для топлива, л
|56
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Расход топлива, л/ч
|4.74
- Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-65000 67/1/32 представляет собой функциональное оборудование, которое служит для обогрева гаражей, складских и строительных помещений. Вместительный бак и небольшой расход топлива обеспечивают до 12 часов работы без дозаправки. Для безопасности эксплуатации модель оснащена механизмами защиты от угасания пламени и от воспламенения.
Преимущества
- Экономичное потребление электроэнергии
- Быстрый обогрев помещения
- Защита от угасания пламени
- Защита от воспламенения
- Антикоррозийное покрытие
- Регулировка температуры
- Световая индикация включения
- Индикация уровня топлива