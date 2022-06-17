Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Ресанта ТДПН-50000

Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-50000 удобна при транспортировке за счет наличия ручки и колес. Металлическая опора обеспечивает устойчивость устройства во время работы. Пушка работает на полном баке в течение 17 часов. Непрямой способ нагрева позволяет устанавливать пушки в местах пребывания людей. Данное оборудование используется для обогрева помещений большой площади.

Преимущества

Колеса упрощают транспортировку дизельной тепловой пушки Ресанта ТДПН-50000

На полном баке устройство работает непрерывно в течение 17 часов

Пушка работает на дизельном топливе от сети 220В

Непрямой способ нагрева позволяет устанавливать данное оборудование в местах пребывания людей



