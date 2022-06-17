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Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Ресанта ТДПН-50000
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Ресанта ТДПН-50000
    Арт. О00000012880
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Ресанта ТДПН-50000

      Дизельная тепловая пушка непрямого нагрева Ресанта ТДПН-50000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012880
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Объем бака для топлива, л
      		68
      Расход топлива, л/ч
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДПН-50000 удобна при транспортировке за счет наличия ручки и колес. Металлическая опора обеспечивает устойчивость устройства во время работы. Пушка работает на полном баке в течение 17 часов. Непрямой способ нагрева позволяет устанавливать пушки в местах пребывания людей. Данное оборудование используется для обогрева помещений большой площади.

        Преимущества

        • Колеса упрощают транспортировку дизельной тепловой пушки Ресанта ТДПН-50000
        • На полном баке устройство работает непрерывно в течение 17 часов
        • Пушка работает на дизельном топливе от сети 220В
        • Непрямой способ нагрева позволяет устанавливать данное оборудование в местах пребывания людей