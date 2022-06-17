Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000
5.0
2
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000
    Арт. О00000013047
    5.0
    2
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000
    Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000
      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000

      Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013047
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Мобильность
      		переносной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-15000 представляет собой функциональное оборудование, которое служит для обогрева гаражей, складских и строительных помещений. Механизмы защиты от угасания пламени и от воспламенения обеспечивают безопасность эксплуатации.

        Преимущества

        • Работа как на солярке, так и на отработанном масле или керосине
        • Безопасность эксплуатации Ресанта ТДП-15000
        • Надежность
        • Защита от угасания пламени и от воспламенения