Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000
Арт. О00000013047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Расход топлива, л/ч
|1.4
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Мобильность
|переносной
- Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-15000 представляет собой функциональное оборудование, которое служит для обогрева гаражей, складских и строительных помещений. Механизмы защиты от угасания пламени и от воспламенения обеспечивают безопасность эксплуатации.
Преимущества
- Работа как на солярке, так и на отработанном масле или керосине
- Безопасность эксплуатации Ресанта ТДП-15000
- Надежность
- Защита от угасания пламени и от воспламенения