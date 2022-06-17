Дизельная тепловая пушка Ресанта ТДП-15000

Тепловая дизельная пушка Ресанта ТДП-15000 представляет собой функциональное оборудование, которое служит для обогрева гаражей, складских и строительных помещений. Механизмы защиты от угасания пламени и от воспламенения обеспечивают безопасность эксплуатации.

Преимущества

Работа как на солярке, так и на отработанном масле или керосине

Безопасность эксплуатации Ресанта ТДП-15000

Надежность

Защита от угасания пламени и от воспламенения



