Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S

Преимущества

В тепловой пушке используется высококачественный керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды. За счет уникальных свойств нагревательного элемента, увеличивается срок службы прибора

Мощное воздуходувное устройство, благодаря которому приятный горячий воздух подается с большой скоростью, позволяет быстро и эффективно прогреть помещение

Режим вентилятора без обогрева

Регулировка температуры

Защита от перегрева

2 регулировки нагрева - 2500/5000 Вт

Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7S - это компактный, мобильный, надежный нагревательный электроприбор. Служит для обогрева воздуха в различных помещениях. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.