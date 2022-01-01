Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
6 599 ₽
Электрические тепловые пушки
  • Персональная скидка
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Арт. О00000034442
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
  • Персональная скидка
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S

Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7 S

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 599 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000034442

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Термостат
Да
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 599 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 7S - это компактный, мобильный, надежный нагревательный электроприбор. Служит для обогрева воздуха в различных помещениях. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.

    Преимущества

    • В тепловой пушке используется высококачественный керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды. За счет уникальных свойств нагревательного элемента, увеличивается срок службы прибора
    • Мощное воздуходувное устройство, благодаря которому приятный горячий воздух подается с большой скоростью, позволяет быстро и эффективно прогреть помещение
    • Режим вентилятора без обогрева
    • Регулировка температуры
    • Защита от перегрева
    • 2 регулировки нагрева - 2500/5000 Вт