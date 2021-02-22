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Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Арт. 704235344
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Частота, Гц
|50
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- Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5S - это компактный, мобильный, надежный нагревательный электроприбор. Служит для обогрева воздуха в различных помещениях. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.
Преимущества
- В обогревателе используется высококачественный керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды. За счет уникальных свойств нагревательного элемента, увеличивается срок службы прибора
- В обогревателе установлено мощное воздуходувное устройство, благодаря которому приятный горячий воздух подается с большой скоростью, что позволяет быстро и эффективно прогреть помещение
- Установлен термостат
- Использование в качестве вентилятора летом
- Долгий срок службы
- Режимы мощности 0/1.5/3.0 кВт
- Небольшие габариты PATRIOT PTR 5 S