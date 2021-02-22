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Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
3.3
3
3 090 ₽
Электрические тепловые пушки
  • Персональная скидка
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Арт. 704235344
3.3
3
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
  • Персональная скидка
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S
Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S

Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S

Дарим скидки за
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3 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 704235344
3.3
3

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Термостат
Да
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 090 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5S - это компактный, мобильный, надежный нагревательный электроприбор. Служит для обогрева воздуха в различных помещениях. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.

    Преимущества

    • В обогревателе используется высококачественный керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды. За счет уникальных свойств нагревательного элемента, увеличивается срок службы прибора
    • В обогревателе установлено мощное воздуходувное устройство, благодаря которому приятный горячий воздух подается с большой скоростью, что позволяет быстро и эффективно прогреть помещение
    • Установлен термостат
    • Использование в качестве вентилятора летом
    • Долгий срок службы
    • Режимы мощности 0/1.5/3.0 кВт
    • Небольшие габариты PATRIOT PTR 5 S