Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5 S

Преимущества

В обогревателе используется высококачественный керамический полупроводниковый нагревательный элемент PTC, при работе которого уровень мощности автоматически корректируется в зависимости от изменений температуры окружающей среды. За счет уникальных свойств нагревательного элемента, увеличивается срок службы прибора

В обогревателе установлено мощное воздуходувное устройство, благодаря которому приятный горячий воздух подается с большой скоростью, что позволяет быстро и эффективно прогреть помещение

Установлен термостат

Использование в качестве вентилятора летом

Долгий срок службы

Режимы мощности 0/1.5/3.0 кВт

Небольшие габариты PATRIOT PTR 5 S

Электрическая тепловая пушка Patriot PTR 5S - это компактный, мобильный, надежный нагревательный электроприбор. Служит для обогрева воздуха в различных помещениях. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.