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Электрокалорифер Patriot СФО-9
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Электрические тепловые пушки
    Электрокалорифер Patriot СФО-9
    Арт. 704235230
    Электрокалорифер Patriot СФО-9

      Электрокалорифер Patriot СФО-9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704235230

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		12
      Габариты, мм
      		375x600x450
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрокалорифер Делсот СФО-9Н обеспечивает быстрый обогрев строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Также данное устройство подходит для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов, и др. Предусмотрено две ступени мощности 4,5/9,0 кВт и работа от сети 380В

        Преимущества

        • Электротепловентилятор предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п;
        • Возможно использование электрокалорифера Делсот СФО-9Н для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов, и др;
        • Тепловентилятор предназначен для работы под надзором;
        • Тепловентилятор состоит из корпуса в виде трубы, внутри которого установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН) и двигатель с вентилятором, и пульта управления;
        • При включении тепловентилятора в сеть загорается лампочка светосигнальной арматуры;
        • При включении автоматического выключателя работает вентилятор и одна группа ТЭН, что соответствует мощности I ступени, дополнительное включение клавишного выключателя обеспечивает полную мощность тепловентилятора;
        • Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через  тепловентилятор, огибает ТЭН и нагревается до определенной температуры;
        • Две ступени мощности нагрева: 4,5/9 кВт.