Электрокалорифер Patriot СФО-9

Преимущества

Электротепловентилятор предназначен для обогрева строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п;

Возможно использование электрокалорифера Делсот СФО-9Н для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов, и др;

Тепловентилятор предназначен для работы под надзором;

Тепловентилятор состоит из корпуса в виде трубы, внутри которого установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН) и двигатель с вентилятором, и пульта управления;

При включении тепловентилятора в сеть загорается лампочка светосигнальной арматуры;

При включении автоматического выключателя работает вентилятор и одна группа ТЭН, что соответствует мощности I ступени, дополнительное включение клавишного выключателя обеспечивает полную мощность тепловентилятора;

Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через тепловентилятор, огибает ТЭН и нагревается до определенной температуры;

Две ступени мощности нагрева: 4,5/9 кВт.

Электрокалорифер Делсот СФО-9Н обеспечивает быстрый обогрев строительных площадок, складских помещений, мастерских, офисов, гаражей, торговых павильонов и т. п. Также данное устройство подходит для дополнительного отопления совместно с традиционными системами отопления, а также для технологических целей – сушки лакокрасочных покрытий; сушки овощей, фруктов, и др. Предусмотрено две ступени мощности 4,5/9,0 кВт и работа от сети 380В