Преимущества

Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности (верхний показатель – 6 кВт, нижний – 3 кВт)

Функционал предлагает режим вентиляции в дополнение к обогреву

Цилиндрический корпус прочный и надежный, выполнен из нержавеющей стали

Наличие терморегулятора

Абсолютная безопасность. Прочная решетка закрывает нагревательный элемент. Благодаря этому риск попадания внутрь мусора и непосредственного контакта с внутренними частями исключен

Модель мобильна и легко перемещается – весит всего 10 кг

Устойчивые металлические ножки

Комплектация

Тепловая электрическая пушка Patriot PT-R6

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон

Упаковка

Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6 – функциональное решение обогрева промышленных помещений. Эффективность такого оборудования доказана при использовании его на складах, в торговых павильонах, в крупных ангарах, на различных строительных объектах и пр. Привлекательная сторона такой техники – ее многофункциональность. В холодное время электрическая пушка Patriot PT 6 работает на обогрев, в жаркое – выступает в качестве вентилятора, нужно просто отключить нагревательные элементы. На тепловую пушку Patriot R 6 цена установлена приемлемая, поэтому каждый может позволить себе покупку такого оборудования от компании «Бигам».