Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
Арт. 7042354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|8.9
- Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6 – функциональное решение обогрева промышленных помещений. Эффективность такого оборудования доказана при использовании его на складах, в торговых павильонах, в крупных ангарах, на различных строительных объектах и пр. Привлекательная сторона такой техники – ее многофункциональность. В холодное время электрическая пушка Patriot PT 6 работает на обогрев, в жаркое – выступает в качестве вентилятора, нужно просто отключить нагревательные элементы. На тепловую пушку Patriot R 6 цена установлена приемлемая, поэтому каждый может позволить себе покупку такого оборудования от компании «Бигам».
Преимущества
- Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности (верхний показатель – 6 кВт, нижний – 3 кВт)
- Функционал предлагает режим вентиляции в дополнение к обогреву
- Цилиндрический корпус прочный и надежный, выполнен из нержавеющей стали
- Наличие терморегулятора
- Абсолютная безопасность. Прочная решетка закрывает нагревательный элемент. Благодаря этому риск попадания внутрь мусора и непосредственного контакта с внутренними частями исключен
- Модель мобильна и легко перемещается – весит всего 10 кг
- Устойчивые металлические ножки
Комплектация
- Тепловая электрическая пушка Patriot PT-R6
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка