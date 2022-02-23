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Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
    Арт. 7042354
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6

      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 7042354
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		8.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R6 – функциональное решение обогрева промышленных помещений. Эффективность такого оборудования доказана при использовании его на складах, в торговых павильонах, в крупных ангарах, на различных строительных объектах и пр. Привлекательная сторона такой техники – ее многофункциональность. В холодное время электрическая пушка Patriot PT 6 работает на обогрев, в жаркое – выступает в качестве вентилятора, нужно просто отключить нагревательные элементы. На тепловую пушку Patriot R 6 цена установлена приемлемая, поэтому каждый может позволить себе покупку такого оборудования от компании «Бигам».

        Преимущества

        • Предусмотрена ступенчатая регулировка мощности (верхний показатель – 6 кВт, нижний – 3 кВт)
        • Функционал предлагает режим вентиляции в дополнение к обогреву
        • Цилиндрический корпус прочный и надежный, выполнен из нержавеющей стали
        • Наличие терморегулятора
        • Абсолютная безопасность. Прочная решетка закрывает нагревательный элемент. Благодаря этому риск попадания внутрь мусора и непосредственного контакта с внутренними частями исключен
        • Модель мобильна и легко перемещается – весит всего 10 кг
        • Устойчивые металлические ножки

        Комплектация

        • Тепловая электрическая пушка Patriot PT-R6
        • Инструкция по эксплуатации
        • Гарантийный талон
        • Упаковка