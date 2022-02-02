Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24

Преимущества

Для безопасной эксплуатации нагревательный элемент закрыт решеткой, которая исключает случайный контакт и попадание крупного мусора внутрь прибора

Металлические ножки обеспечивают устойчивость электрической тепловой пушки PATRIOT PT-R 24 во время работы

Ступенчатая регулировка мощности 12/24 кВт

Терморегулятор

Режим вентиляции без нагрева

Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали

Высокопрочный цилиндрический корпус

Тепловая пушка электрическая Patriot PT-R 24 предназначена для обогрева воздуха в различных помещениях, таких как: промышленные ангары, склады, гаражи, торговые павильоны, строительные объекты и т.д. Корпус обогревателя выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время эксплуатации. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.