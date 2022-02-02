Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
Арт. 70423589
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|31
- Тепловая пушка электрическая Patriot PT-R 24 предназначена для обогрева воздуха в различных помещениях, таких как: промышленные ангары, склады, гаражи, торговые павильоны, строительные объекты и т.д. Корпус обогревателя выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время эксплуатации. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.
Преимущества
- Для безопасной эксплуатации нагревательный элемент закрыт решеткой, которая исключает случайный контакт и попадание крупного мусора внутрь прибора
- Металлические ножки обеспечивают устойчивость электрической тепловой пушки PATRIOT PT-R 24 во время работы
- Ступенчатая регулировка мощности 12/24 кВт
- Терморегулятор
- Режим вентиляции без нагрева
- Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
- Высокопрочный цилиндрический корпус