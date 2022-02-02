Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
    Арт. 70423589
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
    Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24
      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24

      Электрическая тепловая пушка Patriot PT-R24

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 70423589
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		31
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Тепловая пушка электрическая Patriot PT-R 24 предназначена для обогрева воздуха в различных помещениях, таких как: промышленные ангары, склады, гаражи, торговые павильоны, строительные объекты и т.д. Корпус обогревателя выполнен в двойном исполнении, что не позволяет ему нагреваться во время эксплуатации. В жаркое время года возможно использование прибора в качестве вентилятора, без включения нагревательных элементов.

        Преимущества

        • Для безопасной эксплуатации нагревательный элемент закрыт решеткой, которая исключает случайный контакт и попадание крупного мусора внутрь прибора
        • Металлические ножки обеспечивают устойчивость электрической тепловой пушки PATRIOT PT-R 24 во время работы
        • Ступенчатая регулировка мощности 12/24 кВт
        • Терморегулятор
        • Режим вентиляции без нагрева
        • Нагревательный элемент выполнен из нержавеющей стали
        • Высокопрочный цилиндрический корпус